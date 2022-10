Jótékonysági estet szerveznek a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozására kedden este 6 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban. Köszöntőt mond Nagy Sándor, a civil szövetség elnöke és Hammerl Frigyesné, a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány kuratóriumi elnöke. A rendezvényen több csoport is bemutatkozik. Felajánlásokat várnak a szövetség 59500155-11047090 számú bankszámlájára is. A közlemény rovatban kérik fel- tüntetni a „CSÁO” azonosítót. A szövetség kiad támogatójegyeket is, melyek 1000 forintos egység- áron vásárolhatók meg a Pacsirta u. 14. szám alatti irodájában.