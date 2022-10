Az állatkerti belépőjegy megváltásával az állatkerti játszóház is látogatható, ami nemcsak „játék” elemekből áll, hanem valóban a dzsungelbe érkezhetnek az érdeklődők és a park lakóival is találkozhatnak. Ugrálóvárak, mászó elemek, varánusz, pókok, kígyók, csótányok, piráják, denevérek társaságában a vállalkozó szelleműeknek lehetősége nyílik egy-egy fajjal személyesen is találkozni, és akár meg is simogatni őket.

A hatalmas épület szomszédjában oroszlánok, zsiráfok, vízilovak és pingvinek élnek. A Fülesbástya kedvencei már beköltöztek a új helyükre, a csarnokba és a Zoo Show csapata is itt tartja majd a műsorukat.

- A beruházás munkálatai idén a nyílászárók cseréjével és energiatakarékos villamoshálózat kialakításával kezdődtek. A fűtést új, energiaitakarékos vegyestüzelésű kazánrendszer biztosítja, amelynek készletei 2023. áprilisáig biztosítva vannak - tudtuk meg.