A feltételes közbeszerzési eljárásban 9 IC-motorvonat megvásárlása szerepel, opcionálisan további 4 jármű beszerzése is lehetséges. A 9 jármű biztosítja azt, hogy a nemzetközi IC-k kivételével az összes Sopron és Budapest, illetve Szombathely és Budapest között közlekedő InterCity járaton modern, villamos motorvonatok szállíthatják az utazókat.

Az alacsonypadlós járművek a lehető legmagasabb komfortot biztosítják az utasoknak: a regionális közlekedésben használt motorvonatokhoz képest az ülések közti távolság nagyobb lesz, az ülőhelyek pedig kényelmesebbek, hiszen távolsági közlekedésre tervezik őket. Wifi, klíma, zárt rendszerű WC-k, konnektor és USB-csatlakozó, információs monitorok szolgálják az utasok kényelmét. A 160 km/órás sebességre képes járművek legalább 32 első és 216 másodosztályú ülőhellyel rendelkeznek, emellett lesz a motorvonatokon önkiszolgáló büfé helyiség is, amelyben étel és italautomata várja az utazókat.

„A Technológiai és Ipari Minisztérium eltökélt szándéka, hogy az egész országban új, színvonalas járművek közlekedjenek a minőségi távolsági vasúti szolgáltatási szektorban. A GYSEV ismét élen jár a fejlődésben, hiszen a három évtizede mindössze három legyártott, »Samu« becenevű szerelvénytől eltekintve hazánkban újdonságnak számít az alacsonypadlós, motorvonati InterCity vonatok alkalmazása” – mondta Vitézy Dávid közlekedési államtitkár.

Az InterCity-motorvonatok különlegessége a téli-nyári üzemmód: a nyári időszakban 18 kerékpár szállítására is alkalmassá tehetők a szerelvények. A járművekben két ülőhelyet a mozgáskorlátozott utasok számára alakítanak ki, a motorvonatok kerekesszék szállítására is alkalmasak és mozgáskorlátozott WC-vel is rendelkeznek.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a regionális közlekedésben, a GYSEV villamosított vonalain kizárólag modern motorvonatokkal szállítjuk az utasokat. Rendkívül kedvezőek a tapasztalataink mind az üzemeltetés, mind pedig az utaskomfort szempontjából. Ezért is döntöttünk az InterCity-motorvonatok megvásárlása mellett. A most kiírt közbeszerzési eljárás feltételes, hiszen forrásokkal még nem rendelkezünk, de eltökéltek vagyunk az IC-járműparkunk fejlesztésében: uniós forrásokat szeretnénk bevonni, vagy hitelkonstrukcióban vásárolnánk meg a motorvonatokat” – hangsúlyozta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A GYSEV által vásárolt InterCity-motorvonatok kétáramneműek lesznek. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon és Ausztriában is tudnak közlekedni a szerelvények.