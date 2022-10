Hivatalosan átadta a felújított vasútállomást Répcelakon a GYSEV. A vasúttársaság, hogy érzékeltesse, mekkora is a változás, egy fotómontázst készített.

A vasúttársaság saját forrásokból végezte el a munkálatokat, amelyek részeként az állomásépületek mellett üzemi épületek is megújultak.

Répcelakon három épület is megszépült: a GYSEV szakemberei az állomás mellett a pályafenntartási, valamint a biztosítóberendezési-távközlő épület felújítását végezték el. Az állomásépületben a váróterem és az utas WC is teljesen megújult, új burkolatokat, festést és szanitereket kapott. A szakemberek elvégezték a tető javítását, szigetelését, az épület összes nyílászáróját kicserélték. A külső homlokzat utcafronti részére új arculati elemként világító GYSEV-logó, valamint „vasútállomás” felirat került, az épület vágányok felőli oldalára is világító GYSEV-logót helyeztek el. A teljes homlokzatot szigetelték és festették, a pénztárban pedig új mellékhelyiséget alakítottak ki. A pályafenntartási épület külső homlokzatát átfestették, megtörtént a nyílászárók részleges cseréje, illetve a meglévők mázolása, emellett a külső rámpa karbantartását is elvégezték. A biztosítóberendezési-távközlő épület teljes belső karbantartását végezték el: új nyílászárókat építettek be, megtörtént az irodák és vizesblokkok karbantartása, a tetőszigetelés javítása, illetve festési és mázolási munkákat is elvégeztek a szakemberek. A munkálatokat a GYSEV saját szakembereivel végezte el, a felújítás költsége 137 millió forint volt. A homlokzati felújítás terveit Török Gergő építész készítette - számolt be a fejlesztésekről a vaol.hu, akik fotógalériában is bemutatták a megszépült épületet.