A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy október 15-én, az áthelyezett szombati munkanapon a cég Bartók Béla úti ügyfélszolgálati irodája 8 és 12 óra között tart nyitva, a 96/677-777-es számon elérhető telefonos ügyfélszolgálat ugyancsak 8 és 12 óra között hívható.

A hulladékszállítás október 15-én változás nélkül történik, a szolgáltatással érintett helyeken a megszokottak szerint reggel 6 órára kérik kitenni ürítésre a kukákat. Teljes kapacitással történik a szelektív szigetek ürítése és a szigetek, valamint azok környezetének takarítása.

A hulladékudvarokban rendes nyitva tartás szerint, továbbra is szelektív módon, ingyenesen és környezetbarát módon helyezhetőek el a háztartásból származó hulladékok a jogosultság igazolását követően. A győri hulladékudvarok szombaton (és vasárnap is) egységesen 10 és 18 óra között tartanak nyitva, a vidéki hulladékudvarok teljes nyitva tartása a www.gyhg.hu weboldalon és a Hulladék 112 applikációban is olvasható.