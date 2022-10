A növekvő energiaárak miatt mindenki átgondolja működését, így az iskolák is. Ebben a folyamatban a fenntartók sok esetben a szülőkre is számíthatnak. Így történt ez a mosonmagyaróvári piarista iskolában is.

– Az intézmény nagyobb mennyiségű szivacsot kapott az UFM Habanyaggyártó Bt.-től, és megfogalmazódott, mi lenne, ha az ablakpárnákhoz huzatokat varrnánk. Ehhez kerestünk önkénteseket és szükséges anyagot is. Külön kértem, hogy olyan maradék szöveteket ajándékozzanak erre a célra, amelyek színesek, vidámak, az újrahasznosítás jegyében, ezért külön ne vásároljanak. Magam több varrógépet is hoztam, de mások szintén hozták a sajátjukat – tudtuk meg a munkákat összefogó Kocsis Angélától, aki kreatív szabó, a Kétfecske retextilműhely megálmodója, valamint öregdiákként és szülőként is fontosnak tartotta, hogy együtt alkossanak, és ezzel segítsenek az iskolának az energiatakarékosságban.

– Ez közösségi élmény is. Fontos, hogy saját magunk is tehetünk a környezetünkért, ne mástól várjuk a megoldást.

A szülők, tanárok mellett diákok és öregdiákok is csatlakoztak a közös varráshoz, mintegy húszan alkották meg a több mint száz huzatot.

A munkákat Kocsis Angéla fogta össze a piarista iskolában.

– Nagyon szépen köszönjük, hogy nem először fognak össze az iskoláért szülők és öregdiákok. Hálásak vagyunk a közös felelősségvállalásért, a közös gondolkodásért – vette át a szót Zsódi Viktor intézményvezető.

Kiemelte: a legrégebbi épületrész 1690-ből való, itt cseréltek ki húsz ablakot a nyár folyamán tízmillió forintból, pályázati támogatással.

– Az épület műemlékvédelem alatt áll, így a nyílászárók cseréje jóval költségesebb és nem is lehet akármilyen anyagból készült ablakokat el- helyezni. Korábban az is felmerült, hogy átálljunk a távhőre. Az ma már bizonyos, hogy több lábon kell állni. A gázzal igyekszünk takarékoskodni, az osztálytermekben a húsz fokot biztosítani, az alsósoknál a huszonegyet, a rendházban viszont a tizenkilencet. Digitális hőmérőket szereltünk fel, amivel folyamatosan monitorozni tudjuk a hőmérsékletet. Így komoly statisztikákkal is rendelkezünk, tudjuk, mikor kell jobban odafigyelnünk, a hőmérsékletet szabályoznunk – emelte ki az igazgató, aki bizakodó, hogy a hétszeres drágulást – a takarékoskodás mellett – állami támogatással tudják finanszírozni.