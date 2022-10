Rangos kitüntetést kapott a megyei vadásznap alkalmával a rábapordányi székhelyű Rábamenti Vadásztársaság közössége. A csoport képviselője a Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet vehette át, mely a társaság által képviselt egység és értékek, az általuk végzett munka elismerése. A kitüntetett társaságnak huszonkilenc tagja van és 3700 hektáron van vadászati jogosultságuk.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 2004-ben azzal a céllal alapította a díjat, hogy elismerje azokat a tagszervezeteket, melyek munkájuk során kiemelten kezelik a vad óvását, a vadgazdálkodást és az etikus vadászatot. Azok részesülhetnek a kitüntetésben, akik a magyar vadászat szakmai hírnevének elismertetését szem előtt tartva gazdálkodnak, törekedve a vadgazdálkodás és a természetvédelem összhangjára. A rábapordányi vadászok az elmúlt évek munkájával érdemelték ki az emlékplakettet. Stabilan működő, jó közösséget alkotó társasággá vált a Rábamenti. Tóth Ferenc, a csoport volt elnöke, vadgazdálkodási szakirányító mutatta be szervezetüket a Kisalföldnek.

– Háromezer-hétszáz hektáron gazdálkodunk, huszonkilenc tagja van a társaságnak – kezdte a szakember. – Területünk érinti a rábapordányi, a pásztori, a szilsárkányi és a csornai határt. Jellemzően apróvadas az állomány. Éves szinten például négy-ötszáz nyulat, kilencven bakot és száz sutát hozunk terítékre. Komoly őzgazdálkodást folytatunk, nagyon odafigyelünk erre a területre. Tápozzuk az állományt és úgynevezett válogató vadásztatást folytatunk.

Tóth Ferenc elmondta: társaságuk fogad vendégeket is. A bérvadászok vásárolják meg az őzbakok zömét, az elejtett nyúl jó részét is értékesítik. A szakmai programokon kívül közösségépítő rendezvényeket szerveznek, illetve igyekeznek segíteni a környékbeli falvakat is. Minden évben megrendezik például a trófeamustrát, melyen bemutatják az adott esztendő eredményét és beszámolnak a tapasztalatokról. Támogatják a pásztori motoros- egyesület eseményeit, ott vannak a falunapokon és a gyerekek számára is tartanak családi napokat. Rendszeresen látják vendégül a vadgazdálkodást tanuló egyetemistákat, akik a helyszínen, a gyakorlatban ismerkedhetnek meg közelebbről leendő munkájukkal.



Stabilan működő, jó közösséget alkotó társasággá vált a Rábamenti Vadásztársaság.

Tóth Ferenc büszkén mutatta az emlékplakettet, amiért komolyan megdolgoztak vadásztársaival. Fotó: Cs. Kovács Attila