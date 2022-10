Immár harmadszor rendeztek játékos élménynapot legkisebb lakóknak, most a Halloween jegyében. Az eseményt most is közös „pizza-lakoma” zárta, ami - mint mindig -, nagy sikert aratott. A szervezést - a korábbi alkalmakhoz hasonlóan - a győri szálló önkénteseivel karöltve egy amerikai segélyszervezet, a keresztény mormon egyház székesfehérvári misszionáriusai vállalták.

Az ukrajnai konfliktus elől Magyarországra menekült családok közül sokan Győrben találnak ideiglenes otthonra. A győri Hűtőház úti menekültszállón is állandó a telt ház, a lakók csaknem fele gyermek vagy fiatalkorú. A létesítményben a Migration Aid civil szervezet győri önkéntesei igyekeznek a körülményekhez képest minél élhetőbbé, vidámabbá tenni a menekült gyerekek mindennapjait, akik idegen környezetben, sokszor súlyos traumákon átesve, férfi családtagjaik nélkül kényszerülnek átvészelni ezt a nehéz időszakot. A befogadott menekültek ingyenes szállást és a főzéshez rendszeres élemiszer-ellátmányt kapnak, továbbá az önkéntesek segítenek nekik hatósági ügyeik intézésében, munkavállalásukban, a gyermekek óvodába és iskolába járatásában és orvosi ellátásuk megszervezésében is.