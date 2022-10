Idén nyáron az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá került a fogyasztóvédelem. Erre tekintettel alkotta meg a kormány a fogyasztóvédelmi politikáról szóló kormányhatározatát, melyből négy fő területet lehet kiemelni: a digitális, az elérhető fogyasztóvédelmet, a jogalkalmazás egységességét, illetve a gyermekvédelmet. Az elérhető fogyasztóvédelem jegyében Őszi Szakmai Napokat tart a minisztérium, és többek között meglátogatja a vidéki jogi karokat.

- Az intézmény hallgatóival beszélgettünk a jogászi életpályáról, a fogyasztói tudatosságról. Az Igazságügyi Minisztériumnak jogász ösztöndíjai is vannak a vidéki egyetemek számára, ezért is érkeztünk Győrbe, hogy a Széchenyi István Egyetem hallgatóit is motiváljuk a tanulásra, és a jogász életpálya választására. Célunk, hogy közelebb hozzuk a fogyasztóvédelmet az emberek számára, és ezáltal növeljük a fogyasztói tudatosságot – fogalmazott lapunknak a helyettes államtitkár.

A minisztérium vezetői nem csak az egyetemeket látogatják meg az országos turnén, hanem középiskolákat, a kormányhivatalokat, a civil szervezeteket, és a békéltető testületeket is. A látogatások alkalmával felmérik a fogyasztói panaszokat, amelyekre aztán majd egységes kormányzati, illetve állami fellépés szükséges. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar termében több tucat hallgató gyűlt össze csütörtök délután, és hallgatták meg az Igazságügyi Minisztérium előadását.