Európa országai számára az egyik legnagyobb kihívást napjainkban a nemzetközi migráció támasztotta nyomásgyakorlás jelenti. E globális társadalmi folyamatok mögött sok kiváltó ok lehet, mint az éhínségek, háborúk, de lehetnek gazdasági szempontú megfontolások is, mint a magasabb jövedelem, a jobb élet reménye. Nekünk, közép-európai embereknek nagyon fontos megismernünk ezeket a kiváltó okokat ahhoz, hogy megértsük és a megfelelő módon kezeljük e nagyon összetett humanitárius katasztrófahelyzeteket. Ezen ismeretek szélesítésére jelentett kiváló alkalmat a győri MCC október 13-án megtartott szakmai előadása, mely során Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet PhD-ösztöndíjas kutatója mutatta be Irak társadalmi-gazdasági folyamatait, valamint a nyugat-balkáni migrációs útvonalakat. Az előadást követően kötetlen beszélgetés alakult ki, mely során a közönség feltehette szakmai kérdéseit az előadónak.

A mai Irak – az egykori Mezopotámia – területe civilizációnk bölcsője. A Tigris és Eufrátesz közötti síkság gazdag mezőgazdasági területeket biztosított, amely fejlett gazdálkodási kultúrát eredményezett. A történelem századai során a terület sok ízben gazdát, sőt kulturális jellemzőket is cserélt. Az ókori nagy világbirodalmakat követően az arab hódítás térségévé vált, majd az Oszmán Birodalom bukását követően a Brit Birodalom mandátumterületévé alakult. Irak a múlt század közepén harcolta ki függetlenségét, majd próbálta azt megszilárdítani a geopolitikai értelemben igencsak bonyolultnak és terheltnek mondható régióban.

A béke és az építkezés időszaka nem tarthatott sokáig, hiszen Szaddam Huszein húsz éves regnálása véres polgárháborúba és amerikai intervencióba torkollott. E több mint húsz éve tartó háborús helyzet Irakot a világ egyik leginkább destabilizált és a végletekig kifosztott országává tette. Emellett fontos tényező, hogy Irak északi részén, a moszuli térségben él a világ egyik legnagyobb számú keresztény kisebbsége, akik a fundamentalista milíciák folyamatos fenyegetése miatt rohamosan fogynak. Évente több millióan indulnak el a háborús térségből a jobb élet reményében, azonban sokan esnek közölük az emberkereskedők csapdájába. Az iraki menekültek számára is a „legegyszerűbb” a nyugat-balkáni útvonalon elérni Európa országait, amely a közel-keleti menekültek fő áramlási korridorja. Ezen útvonalon érkezik hazánk déli határaihoz a szír, az afgán és az iraki menekültek zöme, akik hosszú hónapokat, sőt éveket is eltöltenek Szerbia északi területein, mely zavargásokhoz, a belbiztonság romlásához vezet.

