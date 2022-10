Mintegy száz alkalommal riasztják évente megyénk hivatásos tűzoltóit szén-monoxid- szivárgásos esetekhez. Most, a fűtési szezon kezdetén fontos, hogy még inkább figyeljünk a biztonságra. A mérgező gáz jelenlétét jelző készülékekkel, odafigyeléssel, a fűtőeszközök és kémények karbantartásával biztonságosabbá tehetők a lakások – hívja fel a figyelmet Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, hozzátéve: a riasztások hetven százalékában kimutatható volt a mérgező gáz.

Több lehet, mint tavaly

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 73 esetben mértek szén-monoxidot a riasztási helyszíneken, idén ez a szám már most 57.

– Vizsgáljuk, milyen eszköz használata során juthatott a szén-monoxid a levegőbe – fogalmazott lapunknak Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados.

– Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szellőztetéssel, megfelelő légbevezetéssel, a nyílt égésterű fűtő- vagy éppen vízmelegítő eszközök szakemberrel történő felülvizsgálatával és a kémények időszakos ellenőriztetésével elkerülhető, hogy a mérgező gáz otthonunkba kerüljön.

Leggyakrabban a nyílt égésterű kombi gázkazánok vagy vízmelegítők közelében jelez a szén-monoxid-érzékelő, a legtöbbször térségünkben is ezért riasztják a tűzoltókat.

A fűtő- és vízmelegítő készülékek sok helyen kis alapterületű helyiségben, legtöbbször fürdőszobában vannak, ahol gyorsan elhasználják a levegőt. Ezért fontos a megfelelő légellátás, hogy ne takarják el a szellőzőrácsokat, vagy épp az új építésű ablakokba szereljenek résszellőzőt. Fontos a fűtőkészülékek karbantartása is, hiszen ezekből is kerülhet szén-monoxid a lakásba. A kéményeket is karban kell tartani, hogy a füstgáz el tudjon távozni.

A fűtő- és vízmelegítő készülékeket mindig szakemberrel vizsgáltassuk felül. Fotó: Illusztráció

A statisztikát böngészve megállapítható, hogy az esetek zöme városokban fordul elő. Mivel a szén-monoxid színtelen, szagtalan, nehezen észrevehető és jól keveredik a levegővel, csak a szén-monoxid-érzékelő eszközök tudják kimutatni.

– Szerencsére egyre többen szereznek be érzékelő készüléket. Fontos, hogy szaküzletből vásároljunk, és a leírás alapján szereljük fel, figyeljünk a szavatossági idejükre, hiszen nem örökre, hanem hét-tíz évre szólnak. Ahol nyílt lánggal működő eszközzel fűtenek vagy melegítik a vizet, elengedhetetlen, hogy legyen a helyiségben jobb minőségű szén-monoxid-érzékelő – fogalmazott a tűzoltó százados. Hozzátette: – Ha valaki fűtési módot vált – például régen nem használt kályhával, kazánnal akar fűteni –, mielőtt használatba venné, nézesse át szakemberrel.