„A Széchenyi István Egyetemen a saját dizájnnal ellátott termékek nem újkeletűek, ám a járvány idején ezek jelentősége háttérbe szorult. Azt tapasztaljuk, hogy újra egyre nagyobb igény lenne az identitásunkat is kifejező széchenyis termékekre, ezért a kínálatot felfrissítettük, és már megvásárolhatók az új kollekció darabjai” – fogalmazott Lőrincz Gergő, az intézmény kreatív vezetője, a kollekció egyik tervezője. Mint mondta, az érdeklődők hat mintából választhatnak, s jelenleg pólót, hosszúujjút, pulóvert és vászontáskát tudnak vásárolni. Erre egyelőre a webshopon keresztül van lehetőség, de hamarosan kialakítják az egyetemi jegyzetboltban azt a sarkot, ahol személyesen is felpróbálhatók és megvásárolhatók lesznek a termékek.

Lőrincz Gergő, a kollekció egyik tervezője. Fotó: Májer Csaba József

„A hazai és a nemzetközi hallgatók egyaránt érdeklődnek az egyetemi mintás termékek iránt, ezért azok között magyar és angol nyelvű darabok is megtalálhatók. A kollekció grafikáinak megalkotásához munkatársakkal, hallgatókkal is beszélgettünk, hiszen fontos, hogy a kész termékeket szívesen és büszkén viseljék a közösség tagjai. Ennek érdekében egyébként a jövőben még jobban be kívánjuk vonni őket, várjuk javaslataikat a dizájn és a termékkínálat kapcsán, és pályázat meghirdetését is tervezzük a témában” – emelte ki Lőrincz Gergő.

Már kaphatók a Széchenyi István Egyetem nevével ellátott ruhadarabok. Fotó: Májer Csaba József

Hozzátette, a kínálatot rendszeresen frissítik majd, aminek keretében további termékeket, szezonális darabokat is bevezetnek. A palettát színesíti, hogy a honlap egyedi pólótervezővel is bővülni fog, ahol mindenki elkészítheti a saját ruhadarabját, például a nevével a hátulján.