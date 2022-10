– Meglehetősen késői megfigyelés ez, hiszen ilyenkor a gólyáink már a Boszporuszon túl, Kis-Ázsiában járnak. Szlovákiában, Marcelházán jelölték idei fiatal egyedként szeptember 11-én. Sérült volt, azért ilyen késői a jelölés. Most sincs vele minden rendben, ugyanakkor láthatóan jól repül – mondta dr. Hadarics Tibor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület soproni helyi csoportjának tagja. A gólya a darvakhoz társult, azok mégiscsak hasonlók hozzá, de látható, hogy a darvak jóval nagyobbak, magasabbak. Nemcsak a pihenőhelyen kereste a társaságukat, de a táplálkozóterületre is velük együtt repült ki, egy kukoricatarlón is látták a megfigyelők a darucsapatban.

Fotó: Dr. Hadarics Tibor

– Érdekes lenne, ha ez a madár együtt maradna a darvakkal. A Kárpát-medencei gólyák ugyanis ősszel délkelet felé, a Boszporuszon és a Közel-Keleten át vonulnak Afrikába, a Fertőnél átvonuló darvak viszont nyugat felé mennek tovább, az Alpokat délről vagy északról megkerülve, Franciaországon át a Pireneusi-félszigetre tartanak. Lehetséges, hogy a gólyát is magukkal viszik? Igencsak szokatlan útvonal lenne egy Kárpát-medencei fehér gólyától – tette hozzá.