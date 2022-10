Életének 83. évében elhunyt dr. Scharle Péter, a Széchenyi István Egyetem professzor emeritusa, egykori rektorhelyettes, okleveles mérnök, okleveles mérnök-matematikus szakmérnök, magánösztöndíj-alapító, a győri doktori képzések előkészítő atyja.

Oktatói, kutatói, vezetői munkájával, példamutató egyéniségével hatékonyan járult hozzá az Egyetem feladatainak megoldásához, az akkreditációk sikeres lefolytatásához, az újabb oktatói nemzedék kineveléséhez.

A 2002-ben megalapított Széchenyi István Egyetem első tudományos és nemzetközi rektorhelyettese lett. Egyetemi felsővezetői feladatkörében korábbi széleskörű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatait hatékonyan kamatoztatta a győri egyetem javára. Aktívan kivette részét az egyetem Doktori Iskoláinak előkészítésében, kialakításában, az oktatásban.

Két tekintélyes széchenyis professzor, dr. Klatsmányi Tibor és dr. Varga László életművét, tudósi munkásságát örökítette meg az általa kezdeményezett és alapított hallgatói ösztöndíj.

Hivatalosan 1998-ban lett az Széchenyi-egyetem oktatója. Ezt megelőzően 1990-ben az akkori Közlekedési-, Hírközlési- és Vízügyi Minisztérium meghatalmazottjaként aláírója volt az Universitas-Győr Alapítvány létrehozásának. 1994. szeptember 21-én, helyettes államtitkárként az első győri Akadémiai Napon a hazai közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről tartott plenáris előadást.

Több hazai és nemzetközi tudományos, szakmai szervezetben volt tag, töltött be vezető tisztséget. Mentorként folyamatosan menedzselte pályatársait, hallgatóit. Sokat tett a szakmai és az emberi kapcsolatok együttes fejlesztéséért. Az elmúlt években már nem voltak hivatalos órái, de a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéken az elmúlt félévben is aktívan nagy érdeklődéssel kísért diploma- és doktori dolgozat konzultációkat tartott, s interneten is számíthattak tanácsaira a hallgatói. Professor emeritusként továbbra is aktívan részt vett a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék életében, az oktatásban, a tehetséggondozásban, a kollégák tudományos előmenetelének támogatásában, a jövőkép megvilágításában. Hallgatói és kollégái bizalommal fordulhattak hozzá, örömmel vették építő jellegű tanácsait.