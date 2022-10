Nemrég számoltunk be a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület sikereiről: az osztrák ESDU szövetség Dance Star World Championship elnevezésű világbajnokságán dobogós helyeket szereztek.

Most ismét felhívták magukra a figyelmet egy különleges produkcióval: a felújított várban és környékén táncoltak, és mindezt videóra is vették.

– Tánciskolánkban a hatodik évadunkat egy őszi videóprojekttel nyitottuk meg, amiben középhaladó és haladó csoportjaink, továbbá gyerekversenycsapatunk, azaz a Lil Kolibris szerepelt. Egyértelmű volt számunkra, hogy a táncot az óvári várban és környékén szeretnénk felvenni, hiszen nemcsak táncosainkat, hanem imádott városunk csodaszépen felújított fő látványosságát is szerettük volna megmutatni. Ezúttal is köszönjük a Széchenyi-egyetemnek, hogy lehetőséget és helyszínt biztosított nekünk az óvári várban – emelte ki érdeklődésünkre Auxner Bianka, a Royal Kolibri Tánc Sportegyesület elnöke.

A videó nemcsak több utcai és klubtáncot (hiphop, waacking, locking), hanem különböző korosztályokat és tudásszinteket is bemutat.

– A videónk ettől a sokszínűségtől és sokoldalúságtól válik igazán különlegessé! Szeretnénk ezzel az anyaggal minden nézőnek is egy nagy szelet boldogságot és pozitív energiát adni – tette hozzá a táncpedagógus.