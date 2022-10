– Egyszerű földművescsaládban születtem közel nyolcvan éve. Tízévesen már marokszedő voltam az aratásokkor. Később, hogy továbbfejlesszem magam, Pápára nyertem felvételt Asztalos János kertészeti technikumába. Dolgoztam a győri kekszgyárban és a vagongyárban is, utóbbinak kertészetét is vezettem – kezdte lapunknak Bóka Zsigmond, aki a győrszemerei szövetkezetnél ágazatvezetőként szerteágazó feladatokat látott el. Arra a legbüszkébb, hogy 103 hektáron felelt a szőlőtelepítésekért, aminek szaporítóanyagát helyben állította elő.

Szövetkezet után családi gazdaság

– A bécsi királyi kertészeti akadémia tanáraitól tanultam meg az alapokat, a növényvédelmet és a tápanyag-gazdálkodást. Húsz éven át dolgoztam a helyi szövetkezetnél, sikeremnek a csodájára jártak. Az egyik ilyen, hogy a szőlőtelepítések termőre fordulása után 12 tonna vagy afeletti termésátlagot könyvelhettünk el. A termelőszövetkezet megszűnése után saját családi gazdaságot alapítottam, amibe már gyermekeim is besegítettek. Mára csupán feleségemmel ketten műveljük a kertet – fejtette ki a hamarosan nyolcvanat betöltő Bóka Zsigmond, aki először nem is kertésznek készült. Fiatalon ács édesapja mellett segédkezett, majd dísznövényekkel kezdett foglalkozni, amit a gyümölcsfák követtek.

Bóka Zsigmondné, Bóka Zsigmond és Iringó a Magyarország Legszebb Konyhakertje díjakkal. Fotó: Csapó Balázs



Hibáiból tanul

Feleségével életük a kert és szenvedélyük a kísérletezés. Főleg a különleges, egzotikus fajokkal és olyan ritkaságokkal, mint a japán alma, amit itthon is nagyon kevesen ismernek. Emellett különböző metszéstechnikákat is alkalmaz, a körtefái például öt­emeletes lugast képeznek, ami szintén szemet gyönyörködtető. Mint mondja, próbálkozik, sokat tanul az különböző technikáknak köszönhetően. – Az egyik almafámat is a körtéhez hasonlóan lugas- szerűen metszettem. Látható, hogy az erős napsütés és a ritkább lombozat miatt a termés megégett. Próbálkozom, van, hogy sikerül, és van, hogy nem. Szerencsére a legtöbb esetben ráérzek, mire van szüksége a növények: mennyi napfényt, tápanyagot, vizet igényel – mutatta meg kézzel fogható tapasztalatait.

Zsiga bácsi hatalmas fotóalbumát lapozgatva, a gyümölcstől roskadozó citrom- és lime-fákat, valamint gojibogyóbokrokat látva meglepetten tapasztaltuk, hogy a győrszemerei kiskertben még ezek a növények is jól érzik magukat.

Beosztják, ami terem

– Korábban jóval nagyobb volt a kertek elismerése. Egykor a magyar agrárium GDP-jének komoly százalékát a háztáji gazdálkodások adták. Szinte mindenki önellátó volt, mert a gyümölcsös és a ház melletti veteményes ellátta a családot egész évre. Mi évek óta nem veszünk zöldséget, gyümölcsöt, beosztjuk, ami terem. Mára ezek elkoptak, ezért is tartom fontosnak átadni a megszerzett tudást. A kert az érdeklődők előtt nyitva áll, többször láttam vendégül óvodásokat, iskolásokat, hogy a felnövő generáció is megismerje a természeti értékeket és szépségeket – emelte ki Bóka Zsigmond.