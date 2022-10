"A mai kaotikus és háborúval terhelt időkben jusson eszünkbe, hogy Szűz Mária élete is mennyi kétséggel és bizonytalansággal volt tele, a szülővárosában Betlehemben senki nem fogadta be őket, így egy istállóban kellett világra hozni szent fiát. Ezután menekülni kényszerültek, vándor ács családként járták a világot munkát keresve. Egyszer még a gyermek Jézus is eltűnt. Végül pedig anyaként végig kellett néznie, ahogy a fia kezébe szögeket vernek és keresztre feszítik. Mária még sem átkozta el a világot. Jézus hite más, hiszen Isten fia, de Szűz Mária ugyanúgy marék porból született, mint bármelyikünk. A békés, kényelmes időkben könnyű hinni, de fontos, hogy a nehéz pillanatokban se veszítsük el a reményt" – emlékeztette a hallgatóságot Böjte Csaba.

Az eseményen adományokat is gyűjtöttek a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, valamint a Sokorókapuhoz. Utóbbi a Sokorói Tájegység Egyesülés kezdeményezése, hogy az összetartozás jegyében, a falu határában megépítsék a világ legnagyobb székelykapuját.