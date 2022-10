- Mi volt látogatásának a célja?

- Sopron és környéke polgármestereivel találkoztam, hogy átbeszéljük azokat a kérdéseket, amik feszítik őket. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt olyan gazdasági- és energiaválság van kibontakozóban, ami mind az államoknak, mind az önkormányzatoknak nehézséget jelent feladataik ellátásában. Biztosítottam a településvezetőket, hogy a kormányzat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és igyekszünk megoldást találni minden kérdésre.

- Szita Károly kaposvári polgármester a felzárkóztatási és helyreállítási alap magyar polgárokat megillető forrásainak elérését kérte az Európai Bizottság elnökétől. Milyen jelentősége van ennek a levélnek?

- Ezzel demonstrálhatjuk az ország egységét és az önkormányzatok is kifejezhetik a kívánságukat, hogy szeretnének hozzájutni a forrásokhoz, hiszen ezekből rengeteg energetikai célú fejlesztést is meg lehetne valósítani. Ez egy közös kiállás amellett, hogy Magyarországnak járnak ezek a források.

- Milyen lehetőségeik vannak az önkormányzatoknak az energiahelyzet megoldására?

- Akkor járnak el helyesen a települések, ha ebben a helyzetben átnézik milyen intézményeket tartanak fenn és milyen vállalt feladataik vannak a kötelezőkön kívül. Áttekintik a saját működésüket és felelősen előkészítik azokat a döntéseket, amiket most, ebben a szituációban meg kell hozni azért, hogy az olyan szükséges intézményeket, mint a bölcsőde, óvoda, szociális ellátórendszer, hosszútávon lehessen működtetni.

- Mit tehetnek a nehéz helyzetbe került települések?

- Pályázhatnak rendkívüli támogatásra működőképességük megőrzése érdekében. Ez arra az esetre nyújt segítséget, ha nem várt helyzet áll elő és vannak kifizetetlen számláik.

- Lesznek-e pályázatok energetikai felújításokra?

- Eddig is sok ilyen forrást biztosított a kormány az önkormányzatoknak és több uniós pályázat is ezt a célt szolgálta. Azért törekszünk megállapodásra az Európai Bizottsággal, hogy a nekünk járó uniós pénzekhez hozzájussunk, mert, mint említettem, azokból is sok energetikai beruházást lehet majd finanszírozni.