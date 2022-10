A közelmúltban elkészült honlap e tevékenységeket gyűjti össze és mutatja be magyar, illetve angol nyelven.

„A Széchenyi István Egyetem nemcsak figyelembe veszi a fenntarthatósági szempontokat, de képzéseivel, kutatásaival és rendezvényeivel elő is mozdítja azokat. Az intézmény a témakörben olyan szerteágazó tevékenységet folytat, ami érdemes arra, hogy egységében mutassuk be mindenkinek” – beszélt az új honlap elkészítésének hátteréről Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárának igazgatója. Kifejtette, a honlap kezdőlapját úgy alakították ki, hogy azon az ENSZ által megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési célhoz (Sustainable Development Goals – SDGs) kapcsolódva legyenek megismerhetők az egyetem által elért eredmények. Ilyen témakörök – a teljesség igénye nélkül – az egészség és jólét, a nemek közötti egyenlőség, a minőségi oktatás, a megfizethető és tiszta energia, a felelős fogyasztás és termelés, az ipar, innováció és infrastruktúra, az egyenlőtlenségek csökkentése vagy éppen az éghajlatváltozás elleni fellépés.

„A honlapon mind a 17 cél esetében olvasható egy leírás, amely az ENSZ törekvéseit ismerteti. Ezt követően a Széchenyi István Egyetem tevékenységét, programjait, eseményeit mutatjuk be az adott témakörben. A weboldalon megtalálhatók a témában született publikációk, kiadványok, sőt azon kurzusok és képzések listája is, amelyek kapcsolódnak az adott fenntarthatósági célhoz. Ezek összegyűjtésében közvetlen kollégáim, valamint intézményünk Oktatásszervezési Igazgatóságának munkatársai nyújtottak nagy segítséget ” – részletezte az igazgató. A jövőben erről a felületről válik hozzáférhetővé a készülő új egyetemi fenntarthatósági stratégia és fenntarthatósági jelentés is.

A weboldal újabb eszköze a szemléletformálásnak is, amellyel az intézmény nemcsak az egyetemi polgárokra, hanem a város és a régió lakosaira, szervezeteire is hatással van. Jelentőségét adja az is, hogy a felsőoktatási világranglisták évről évre egyre inkább vizsgálják az egyetemek mennyiben felelnek meg a fenntarthatóság eszméinek. Sőt az egyik legnevesebb nemzetközi minősítő szervezet, a Times Higher Education (THE) Impact Rankings elnevezésű rangsora kifejezetten az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzései mentén méri az egyetemek teljesítményét. Ezen a Széchenyi István Egyetem legutóbb a „a fenntartható városok és közösségek” kategóriában a világ 300 legjobb egyeteme közé sorolták, ami mutatja, hogy az intézmény elkötelezett a fenntartható fejlődés iránt, amit stratégiai fontosságúnak tekint.