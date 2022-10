Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as törvény elrendeli az önkormányzatoknak, hogy összeírást kell tartaniuk a közigazgatási területükön élő kutyákról, függetlenül a tulajdonos lakóhelyétől. A bejelentőlap kitöltése kötelező, sőt, amennyiben ezt valaki elmulasztja, úgy állatvédelmi bírság is kiszabható vele szemben.

A jó gazda adminisztrál is

– Győr területén a becsült adatok szerint tizenöt-tizenhat­ezer kutya van. A jó gazda nemcsak a kutya ellátásával kapcsolatos feladatokat végzi el, hanem a kutya tartásával járó adminisztrációs feladatokat is. Az adatszolgáltatás azokra a kutyákra is vonatkozik, amelyeket az előző összeíráskor bejelentettek, és azokra is, akik már csippel, oltással rendelkeznek. Ha valaki más településről hozza ide a kutyáját, azt is be kell jelenteni – tudtuk meg Királyfi Pétertől, a hivatal munkatársától.

Egy eb – egy bejelentőlap

Az ebösszeírás történhet egy nyomtatvány segítségével, amelyet Győrben kihelyeztek két nagy állateledelboltban, a ménfőcsanaki lakossági információs irodában, a polgármesteri hivatal portáján, a családsegítő irodákban, a Győrben praktizáló állatorvosoknál és az állatpatikákban. A kitöltött lapot be lehet dobni a gyűjtőládákba a felsorolt helyeken, valamint a polgármesteri hivatal Honvéd ligeti épületének portáján. Ki lehet tölteni elektronikusan is az adatlapot, ami letölthető a város honlapjáról. Több kutya esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Határidők

A győri kutyákat december 31-ig lehet bejelenteni, Gönyűn pedig október 31-ig lehet a kitöltött nyomtatványokat leadni a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási időben. A győrzámolyi kutyatartók szintén október 31-ig tudják az adatlapokat leadni, személyesen a hivatalban lévő gyűjtőládába helyezve, levélpostai úton megküldve (9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45.), szkennelve az [email protected] e-mail-­címre megküldve (az üzenet tárgyában kérik megjelölni: „Ebösszeírás”), vagy ügyfélkapun keresztül megküldve az e-papír szolgáltatást igénybe véve: https://epapir.gov.hu/.