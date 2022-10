– Képviselői munkám során mindig gondot fordítottam arra, hogy az energetikai korszerűsítésekkel haladjunk a városban. Az elmúlt ciklusban az iskoláknál tudtunk előrébb lépni. Marcal városban befejeztük a Szentgyörgyi iskolának az energia korszerűsítését. Jelenleg is zajlik a PÁGISZ korszerűsítése. Itt a Kovács Margit iskolánál óriási előrelépés történt. Nagyon szerettem volna, ha ez az iskola is bekerült volna abba a felújítási csomagba, amit a kormányzat támogat. Itt már a 102 nyílászáró cseréje megtörtént, az épület homlokzati szigetelése hetven százalékos készültségű, hamarosan befejezik. A gépészet korszerűsítése is befejeződik. Az volt a célom, hogy ezek az intézmények ne csak szebbek legyenek, hanem olcsóbb legyen a működtetésük is. Nemrégen azt is bejelenthettem, hogy Szabadhegyen a Radó iskola három épületén is megkezdődtek az energia korszerűsítések. Azért dolgozom, hogy a fejlesztések a nehezebb körülmények között is folytatódjanak – mondta el Kara Ákos országgyűlési képviselő, aki azt is elmondta, azért hívta meg a miniszterhelyettest, hogy lássa, jól hasznosul a támogatás, és tolmácsolja képviselői kérésemet, hogy újabb közintézményeket tudjunk korszerűsíteni.