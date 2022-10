Kellett már félreugrania őzbak elől, de arra, ami a napokban történt Bors Gyuláné Erzsike nénivel, arra nem volt felkészülve . – Erről jött a röfögés. Disznóink voltak valaha, ismerem a hangot.

Amikor a szomszédjához fordult, megkérdezni, hogy nem kezdtek-e disznó tartásba, azt felelte nem, de akkor ő is azt láthatta aznap kiugrani a színből. Arra jutottak, minden jel szerint vaddisznóval van dolguk.

– Isten bizony megijedtem. Ne adj isten nekem jön, ki talál meg? Hogy a gombáért ette-e ide a fene, vagy miért nem tudom. De itt a túrás. – mutatja Erzsike néni, Világosvár közeli kertje végében.

Meséli, hogy nyáron, mikor egy vadásznak panaszkodott az őzek miatt, akkor az megemlítette, hogy még akár vaddisznó is előfordulhat. Akkor még mindketten nevettek amikor Erzsike néni visszakérdezett, hogy azután meg elefánt várható?

– Szeretem a kertet rendezni. Hetvennegyedik évemben vagyok, ez tartja bennem a lelket. Nem szeretnék a családomra támaszkodni, inkább próbálom őket kis borsóval, babbal támogatni. De idén nagyon elment a kedvem, az őzek megették a babom, a céklám, a sütőtököt ugyan nem eszik, de összetaposták. Ilyenkor mérges leszek, de mióta a röfögést hallottam, félek is.

Fotó: Csapó Balázs



Egy-másfél éve hadakozik az őzekkel, mert azok mindent lerágnak, ezért a vadriasztásért is mindent megtett, amit lehetséges. – Ha valaki benéz a kertembe azt gondolja nem vagyok normális, én is kinevetem magam. – Mindenütt besprézett textilek, sörösdobozok, harisnyába tett haj lóg. Még ultrahangos riasztót is szerezett Erzsi néninek a rokonság, de mindez kevés. – Nem tudok már mást tenni. Elkeserítő. Ha viszek be valamit, mondom a szomszédnak, na megloptam magam, mert az ember úgy lopja a saját portékáját az állatok elől. Legalább ötvenezer károm van, a munkát nem számolva. Egy macskáért kiszáll a katasztrófavédelem, itt meg nem lehet mit tenni?!

Akárhová fordult eddig annyit tudnak neki tanácsolni, kerítse be a területet. Egymaga ugyanakkor képtelen: dombtetőig nyúló kertje körbekerítése milliós tétel lenne.

Lapunk érdeklődése után Nagy Ákos a baráti vadásztársaság hivatásos vadásza is kilátogatott Erzsi nénihez. Nem talált egyértelmű jelet vaddisznó jelenlétére. Ennek ellenére azt monda, elő-elő fordul hogy beszorul oda vaddisznó. – Be tud jönni a a Gyirmóti ártér felől, vagy baráti felől éjjel a házak között, aztán nehezen talál ki. Sokáig nem hiszem hogy maradna, de egy-két napot ott tölthet.

Nappal alszik az állat, viszont egy éjszaka 30, akár 50 kilométert is megtehet. Erős kerítéssel lehet ellene védekezni, a gyengébbeket könnyen megemeli.

Fotó: Csapó Balázs



– Felénk még nem urbanizálódott, egyelőre fél az embertől. Csak akkor találhatjuk szembe magunkat vaddisznóval, ha annyira beteg, vagy annyira sarokba van szorítva, hogy nincs más lehetősége. Kilövéséről csak olyan végső esetben lehet szó, ahol ember, állatot veszélyeztet.

Februártól áprilisig kell különösen óvatosnak lenni. – Két héttel a születésük után kezdi el a koca vezetgetni a malacokat. Ha akkor kutya, vagy ember megfogja a piciket, biztosan támad. Olyankor felborzolja a hátán a sörtét, röfög és csattogtat a szájával. Szépen lassan kell elszivárogni, futni nem ajánlott. Százezerből egy eset, hogy embert fellökne a vaddisznó.

Belterületen kívül nem illeti meg védelem, egész évben vadászható, sőt az afrikai sertéspestis miatt, erőteljesen gyérítik, mert az elszigetelt, kisebb közösségek kevésbé tudják átadni a fertőzést. – Komárom Esztergom megyében volt a legközelebbi fertőzött eset, de magas kockázati hely vagyunk, minden elejtett példányból mintát veszünk bevizsgáltatni. – mondja a vadász.

A kertek egyesével való körbekerítése valóban költséges, lenne viszont véleménye szerint a hosszú de keskeny területek végét egy közös összefogással érdemes lehet, így tulajonként csak 20-30 métert kellene megoldani.