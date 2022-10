Közel három évtizede büszkélkedhet saját csillagvizsgálóval a Széchenyi István Egyetem. A mára ikonikussá vált kupolát 1990-ben emelték a helyére. Az egyetemi programokon, mint például a Kutatók Éjszakáján, mindig hosszú sorok várták, hogy feljussanak a központi campus K3-as kollégiumának tetejére.

Szeptember végén komoly munkálatok kezdődtek a csillagvizsgálóban.

– Az egyetem magas szintű oktatási és kutatási tevékenysége mellett kiemelten fontosnak tartja a tudomány népszerűsítését. Ennek kiváló helyszíne a csillagvizsgáló – közölte kérdésünkre az intézmény. – Célunk, hogy az egyetem hírnevéhez méltó, igényes műszeregyüttessel szolgáljuk ki mind a nagyközönséget, mind az itt tanulók tudásvágyát – tették hozzá. Ennek érdekében a kupola a következő hónapokban megújul. A beruházásra az egyetem 62,5 millió forintot nyert egy európai uniós pályázaton.

A csillagvizsgálót esztétikailag és műszakilag felújítják. A kupola helyreállítása és mechanikai rekonstrukciója mellett rendbe teszik a helyiség padlózatát, az elektromos hálózatot is korszerűsítik. Emellett a csillagvizsgáló távcsövét is fejlesztik, hogy a jövőben alkalmas legyen megfigyelések, ismeretterjesztő bemutatók megrendezésére. A tervek szerint a fényesebb égitestek, mint a Nap, Hold, illetve a Naprendszer bolygóinak fotózására, a magasabb esztétikai élményt nyújtó, hosszú expozíciós idejű felvételek készítésé- re, valamint tudományos célú mérésekre is használható lesz. Az adatokat mesterséges intelligencia segítségével dolgozza majd fel a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja. A felszerelés fejlesztése változatosabbá teszi a csillagvizsgáló repertoárját és izgalmasabbá az ott megtartott bemutatókat.