Megyei területfejlesztési keretből, uniós és hazai forrásból, a megyei önkormányzat koordinálásában valósult meg egy projekt a Szigetközben. Hét szigetközi település – Ásványráró, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunsziget, Kisbodak, Mecsér, Mosonmagyaróvár – mintegy 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a vízi turizmus fejlesztésére. Egyúttal a szlovák-magyar együttműködéssel létrejött Bike&Boat projekt (amikor kerékpárral és csónakkal fedezzük fel a térség értékeit) hiányzó elemeit is pótolták.

Mosoni-Dunán, a hullámtéri ágrendszerben és az Öreg-Dunán összekapcsolták a szolgáltatásokat, az egyik helyről a másikra akár kerékpárral, vízi járművel el lehet jutni. A fejlesztések során beszereztek 48 kajakot és kenut valamint hozzájuk a lapátokat, két hajóvontát, 60 kerékpárt, 3 sárkányhajót, 186 mentőmellényt, kiraktak 210 turisztikai tájékoztató táblát 20 településre. A szakmai partner a kajak-kenu szövetség volt.

Ásványrárón két konténerből álló turisztikai pihenőhely létesült, ahol vizes blokk és öltöző is helyet kapott. Dunaszegen megújuló energiával ellátott turisztikai pihenőhely, vizesblokk, csónak tároló és irodai helyiség került kialakításra. Dunaszentpálon a település központjában valósult meg a turisztikai megállópont. Egyszerre tudja kiszolgálni a térségbe érkező kerékpáros, lovas, természetjáró és vízi turistákat is. Dunaszigeten turisztikai pihenőhely került kialakításra, ahol közösségi tér és vizesblokk is. Kisbodakon a kisbodaki gátőr Vízi Kultúrközpontot alakítottak ki, vízi oktatóközpont, sportlehetőségek és közösségi tér várja az ide látogatókat. Mecséren a település szélén a strand mellett került kialakításra egy megálló pont. A vizesblokk és öltözők mellett elkészült a kajakok és kenuk tárolására alkalmas csónaktároló. Mosonmagyaróváron az ide érkező turisták megpihenésére alkalmas öltözőkkel és vizesblokkal került kibővítésre a már meglévő épület.

– Az ezer sziget országának is emlegetett, mintegy 375 négyzetkilométeren fekvő régióban számos sportolási- és kikapcsolódási lehetőség, valamint szabadidős program várja a turistákat. Érdemes lesz majd hajóval, csónakkal vagy kerékpárral bejárni a vidéket, hiszen olyan természeti csodákat, növényeket és állatokat láthat itt az ember, amelyeket sehol máshol az országban. Ezért is vagyok elkötelezett támogatója a szigetközi fejlesztéseknek – fogalmazott Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a projekt dunaszegi bemutatóján csütörtökön. Reményének adott hangot, hogy a Szigetköz csatlakozhat a Balaton vagy a Tisza-tó mellé a hazai vízi turizmust kedvelők kívánságlistáján. Hozzátette: kiépült a turisták fogadására alkalmas infrastruktúra, ehhez már csak az kell, hogy szolgáltatások párosuljanak, tehát az ide érkező vendég találjon helyet, ahol mondjuk tud egy jót ebédelni.

– A támogatásból olyan megállóhelyeket alakítottak ki, ahol a vízen érkezők ki tudnak kötni, tisztálkodhatnak, valamint olyan eszközparkot hoztak létre, ami alkalmas arra, hogy elsősorban a nyári időszakban minél többen kipróbálhassák a kajakozást, kenuzást és bebarangolják a környéket – fogalmazott Babos Attila dunaszegi polgármester.

A vízi eszközök mellett kerékpárokat is vásároltak a pénzből a települések, ami kiváló lehetőség arra, hogy a vízen érkezők a kikötés után könnyebben megismerhessék a környék látnivalóit, és persze fordítva, a kerékpáros turisták a vízről is megcsodálhassák a Szigetközt. A program arra is alkalmas, hogy iskolai csoportok számára bemutassa a vízitúrázás szépségeit, így egyes megállópontokon az 1, 2 és 4 fős túrakajakok és túrakenuk mellett sárkányhajókat is vízre lehet tenni, amelyekben egyszerre akár 16-20 fő is evezhet.

Az esemény végén megtartották a kapcsolódó gyermekrajz-pályázat eredményhirdetését.

A fejlesztésről további információ a szigetkozviziturizmus.hu oldalon található.