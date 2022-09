Bezárt csütörtöktől Győrben az Aqua Sportközpont és a Magyar Vilmos Uszoda. Előbbinek tulajdonosa, utóbbinak üzemeltetője a Győr Projekt Kft.

– Az ok a magas áramszámla és egy felújítás. A vízilabda-szövetségtől a Győri Vízisport Egyesület elnyert 300 millió forintot energetikai korszerűsítésre, ezt későbbre terveztük, de most előbbre kellett hoznunk.

A kialakult helyzet nem lokális gond, és annak is megvan az oka, hogy nálunk más városokhoz képest miért jelentkezik előbb – nyilatkozta lapunknak Nagy Gergely László, aki január óta ügyvezető.

Piaci áron veszik az áramot

– Mi már tavaly óta piaci áron vesszük az áramot – mondta a Kisalföldnek Nagy Gergely László. A korábbi 20 forint per kilowatt helyett most egészen pontosan 400 forint per kilowattért jutnak áramhoz, így a tavalyi 170 milliós költségük 2023-ra már 3 milliárd forintra nőne. A két városi uszodát üzemeltető Győr Projekt ügyvezetője azt nem ígérheti, hogy idén még kinyitnak, de bármi lehet. A megváltott bérleteket meghosszabbítani vagy visszaváltani lehet. Hozzájuk tartozik az Olimpiai Sportpark, ott is keresik a megoldást, hogy a sportolók miként használhatnák. Várják a központi segítséget. Terv, hogy a jövőben majd megújuló energia fűtse az uszodákat, így fenntartásuk lényegesen olcsóbbá ­váljon.

– A sportolók, egyesületek az Aqua Sportközpont sátras medencéjét használhatják, fo­lyik az egyeztetés az időbeosztásról. Tárgyalunk arról, hogy a tanmedence a gyerekeknek továbbra is nyitva legyen, így folytatódhasson az úszásoktatás. A Magyar Vilmos Uszoda korszerűtlen épületével amúgy is gond volt, érett a bezárása – egészítette ki Nagy Gergely.