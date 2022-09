A beszélgetés résztvevői megegyeztek abban, hogy az Oroszország ellen – a háború megindítása miatt – kivetett szankciók közül némelyek „sikeresnek” mondhatóak, mint a technológia és innováció export elmaradása, azonban az energiahordozók terén hozott importkorlátozások sikere kudarcba fulladt. Oroszország a kiesett földgáz- és különösképpen kőolajexportját más térségekbe (arab olajállamok!, India, Kína) szállítja, így a szankciók ellenére az ország a háború februári kitörése óta többletbevételhez jutott e téren. Európa államai, köztük elsősorban a közép-európai országok jelentős mértékben kiszolgáltatottak az orosz energiahordozóknak, melyen a közeljövőben mindenképpen változtatni kell a szakemberek véleménye szerint. Részben már kiépültek azok az új tranzit kapacitások, melyek Azerbajdzsán, Románia és Horvátország irányából diverzifikálnák hazánk földgázimportját, valamint jelentős hazai készletek is rendelkezésre állnak, melyek kitermelése a következő évek fontos feladata lesz a hazai energiapiacnak. A szakemberek megegyeztek a tekintetben is, hogy Európa egy elhibázott energiapolitika miatt jutott abba a kiszolgáltatott állapotba, melynek köszönhetően ellátási problémák és készlethiányok léptek fel az energiaellátó rendszerben. E folyamatot a februárban kirobbant háború már csak „tetézte” azzal, hogy biztonságpolitikai és hadászati szegmenseket is beékelt az interkontinentális energiapiacokba. A panelbeszélgetést követően a közönség kérdéseire került sor, melyek főként a hazai ellátásbiztonságra és a háború lehetséges kimenetelére tértek ki.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. 2022. szeptember 21-én 17.00 órakor kerül sor a következő előadásra, melynek címe Röszkén túl – egy órában a nyugat-balkáni migrációs útvonalról. Az előadók a Migrációkutató Intézet munkatársai, Vargha Márk és Párducz Árpád lesznek.