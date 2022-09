A Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem (Regional University Network-European University – RUN-EU) 2020-ban sikeresen pályázott az Európai Bizottság Európai Egyetemek Kezdeményezésében. A nyertes konzorciumban a Széchenyi István Egyetem és hat partneregyeteme vesz részt. Az együttműködés erősíti az intézmény nemzetközi kapcsolatait, globális láthatóságát, és előnyökkel jár mind a hallgatók, mind az oktatók-kutatók számára. Az utóbbira példa az a felhívás, amelynek értelmében a keret kimerüléséig folyamatosan lehet pályázni külföldi kutatási misszióra a 2022–2023-as tanévre. Az első jelentkezési határidő szeptember 30.

Kalamár Réka, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központjának munkatársa arról tájékoztatott, hogy az oktatók-kutatók 4 és 12 hetes, míg a PhD-hallgatók 4 hetes külföldi kiküldetésen vehetnek részt a program keretében a portugál Leiriai, valamint Cavadói–avéi Politechnikumban, az ír Shannoni Műszaki Egyetemen, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyetemén, a finn Häme Alkalmazott Tudományok Egyetemén és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyetemén. Az elnyerhető támogatás 1950 és 3850 euró közötti. További pozitívum, hogy többször, több különböző helyszínre is beadható és elnyerhető a pályázat. A választható kutatási területek palettája rendkívül széles: beletartozik a kreatív művészet, a design, az élelmiszertudomány, a biotechnológia, a turizmus, az IoT, a kiberbiztonság, az okos-, fenntartható, fejlett gyártás éppúgy, mint az éghajlatváltozás, a körforgásos gazdaság, a szén-dioxid-mentesítés, az oktatás, a társadalomtudományok, valamint az egészség és a jólét.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese elmondta: az intézményben eddig is elérhető volt egy külföldi tapasztalatszerzési pályázat, amihez képest ugyanakkor ez a kiírás sokkal szélesebb körű. „Egyrészt nemcsak oktatók, hanem doktoranduszhallgatók – köztük önköltséges nemzetközi PhD-hallgatók is – pályázhatnak. A legfontosabb különbség azonban a keret nagysága, amelynek alapján szinte mindenki elnyerheti a támogatást, aki a hat partneregyetem valamelyikén szeretne kutatni. Örülünk, hogy a RUN-EU projektben már ilyen módon is tudjuk támogatni azt, hogy a kollégák idegen nyelvi környezetben oktassanak, kutassanak, nemzetközi kutatási hálózatokat építsenek, nemzetközi folyóiratokba publikáljanak, majd hazatérve mindezt beépíthessék az oktatásba, tovább emelve annak színvonalát” – hangsúlyozta dr. Lukács Eszter.

A pályázati felhívás ezen a címen érhető el >>