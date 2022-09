A tervek szerint november elejére elkészül az új szanyi bölcsőde. Az önkormányzat vállalta a határidőt és úgy néz ki, a kivitelező is tartani tudja. Egy csoportszobában tizenkét kisgyereket fogad majd az intézmény. Funtek János, a település jegyzője számolt be a részletekről a Kisalföld érdeklődésére.

– Az elején akadtak olyan gondok, amik késleltették a beruházást, de szerencsére sikerült megoldani valamennyit. Így mondhatjuk, hogy minden a tervek, az eredeti elképzelések szerint alakul – tájékoztatott. – Már gyakorlatilag a belső munkálatokat végzik a szakemberek. Nagyon bízunk benne, hogy a kitűzött határidő is tartható lesz.

A szanyi önkormányzat 140 millió forintos támogatást kapott a bölcsőde kialakításához, amit közel 30 millió forint önerővel egészítettek ki. Erre az építőanyagok jelentős áremelkedése miatt volt szükség. Így állt rendelkezésre a pénzügyi fedezet. Az építkezés azonban nem várathatott magára tovább, hiszen a községben nagy igény mutatkozott a bölcsődére. A kisgyermekes családok jelezték, hogy szívesen íratnák be gyermekeiket. Így az édesanyák mielőbbi munkába állása is megoldódna. Jelenleg az önkormányzat úgynevezett családi bölcsődét működtet, teljes kihasználtsággal. Erre számítanak az új épületben is.

– A szanyiak mellett fogadunk Rábaszentandrásról és Soborról is apróságokat, így biztos vagyok benne, hogy létszámproblémáink nem lesznek az intézményben. Sőt, az épületet úgy terveztettük meg, hogy további szobákkal is bővíthető legyen, ha erre okot adnak a demográfiai mutatók. Mivel iskolánkat és óvodánkat már régóta a római katolikus egyház működteti, logikus elképzelésként felvetődött, hogy elkészülte után a bölcsődénk fenntartását is átadjuk. Nagyon jó a kapcsolat és együttműködés az egyház és az önkormányzat között, a legkisebb korosztály is jó kezekbe kerül az intézkedéssel. Az egyházközség mindenben számíthat a világi községvezetésre, illetve ez természetesen fordítva is igaz – jegyezte meg Funtek János.