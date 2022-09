Az első nap bejön az újonc fiatal, az utolsó nap kijön széchenyis hallgató – dióhéjban erre szolgál a Gólyahét a Széchenyi István Egyetemen. A tábor – amely idén is az intézmény győri campusán zajlott – elsősorban erről az átalakulási folyamatról szólt: a résztevők megismerték az intézményi hagyományokat, beilleszkedtek társaik közé, belekóstoltak a hallgatói életbe. Mindezt csapatokra bontva, csapatvezetők és mentorok bábáskodása alatt, játékos formában, egymással vetélkedve – esténként természetesen bulikkal levezetve a napok fáradalmait.

A gólyák a rendezvény négy napja során tájékoztatást kaptak a legfontosabb őket érintő kérdésekről, így többek között az egyetemi oktatási rendszer alapjairól, az ösztöndíjakról és támogatásokról vagy épp az egyetemi sportlehetőségekről. A Hallgatói Önkormányzat által szervezett „szakfejtágítások” keretében pedig mindenki a saját szakjához tartozó legfontosabb információkat, tárgyakhoz kapcsolódó tanácsokat hallhatta első kézből.

Természetesen egy gólyatábor elmaradhatatlan velejárója a legváltozatosabb dalok, indulók és rigmusok elsajátítása, így a campus közelében sétálók gyakran találkozhattak például az emblematikus „Széchenyi István a legnagyobb magyar!” felkiáltással. Ami pedig a szórakozást illeti: a szervezők gondoskodtak róla, hogy esténként a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub is megteljen táncoló fiatalokkal.

A Gólyahét a szervezést tekintve egy kisebb fesztivál nagyságrendjéhez mérhető, emiatt nem is csoda, ha a táborvezetés tartotta magát az elmúlt években jól bevált recepthez. Mint azt Horváth Adrienn főszervezőtől megtudtuk, idén a korábban tökéletesre csiszolt koncepciót próbálták meg néhány aprósággal színesíteni. A rendezvény ezúttal is egy tematika köré épült fel, ami most a rajzfilmek és animációs filmek világára volt. „Azért esett a mesékre a választásunk, mert nagyon sok lehetőséget hordoznak magukban. Az egyik csapat például a Jégvarázs című filmet kapta, ami alapján tudtak maguknak jelmezt készíteni, zászlót festeni, indulót írni, bevonulási koreográfiát kitalálni… A lényeg, hogy ez jól megkülönböztethető karaktert adott a társaságnak, és tudtak is kötődni valamihez” – tette hozzá a főszervező.

Idén 17 csapat vett részt a Gólyahéten, ami közel ezer gólyát jelentett. Ez minden idők legnagyobb létszáma a rendezvényt tekintve. „Óriási volt az érdeklődés, háromszor nyitottuk meg a regisztrációt, kétszer a pótregisztrációt is, de így is hamar elfogytak a helyek. Csapatvezetőnek is több mint nyolcvan ember jelentkezett, ebből kellett nekünk harmincat kiválasztani” – fogalmazott Horváth Adrienn.