A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai éppen Hegyeshalomnál ellenőriztek, amikor kétségbeesett macskanyávogásra lettek figyelmesek. A kamionparkoló szeméttárolója mellett, két, olajtól ragacsos, magára hagyott kiscica küzdött az életéért. Azonnal értesítették a Menedék Állatvédő Alapítvány önkénteseit, akik az alig kéthetes kölyköket magukkal vitték.

– Augusztus 21-én hozta hozzám a két cicust az egyik önkéntesünk. Akkor már nyitva volt a szemük, így körülbelül két hetesek lehettek – számolt be Rendesiné Hujber Odett, aki otthonában szeretettel és odafigyeléssel gondozza a most négyhetes cicusokat. Nem ők az elsők: a család már többször fogadott be csöppségeket a mosonmagyaróvári otthonukba, aminek Odették lánya, Rendesi Csillag Dóra is nagyon örül.