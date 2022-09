- A határmenti Interreg program keretében évente szervezünk rendezvényeket egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Ez alkalommal az Ifjúság Európai Éve az egyik apropó, a másik pedig az, hogy bemutassuk azokat a sikeres környezetvédelmi, természetvédelmi programokat, amelyek évek, sőt, több, mint egy évtized óta kiemelt jelentőséggel bírnak. A speciális igényű fiatalokra azért esett a választás, mert elkötelezettek vagyunk abban, hogy a tájékoztatást, a figyelemfelhívást, valamint a különböző programokat olyanoknak is biztosítsuk, akik valamely oknál fogva korlátozottabb hozzáféréssel rendelkeznek ilyen szolgáltatásokhoz. Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a közelmúltban az Európai Bizottság jóváhagyta a következő hétéves ciklusra a programunkat, így annak indítása elől elhárultak az akadályok - mondta dr. Horváth Csaba, az együttműködési program közös titkárságvezetője. Hozzátette, sokan várják a következő ciklus pályázatait, amiket várhatóan a következő év elején írnak majd ki. A pályázati forrás összege az előző időszakhoz képest csökkent, a korábbi hétéves ciklusban 78 millió eurót használhattak fel, most 49,5 millió euró körüli összeg áll rendelkezésre az osztrák és magyar pályázóknak együttesen. A következő ciklusban hozzávetőleg 20 ezer és 3 millió euró közötti összegben nyújthatók be pályázat. A támogatott területek között hangsúlyosan szerepelt a természetvédelem.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park örömmel tett eleget a felkérésnek, és szervezte meg a határon átnyúló program zárórendezvényét. - Fontos számunkra ez a program, hiszen itt egy összefüggő, közös nemzeti park helyezkedik el a határ két oldalán. Ezek egységes kezeléséhez plusz forrásokra és folyamatos együttműködésre van szükség az osztrák kollégákkal. Közös ökológiai kutatóprojektekben, ökoturisztikai és környezeti nevelési programokban is szép eredményeket értünk el - mondta a Dorogman Csilla, a nemzeti park pályázatkezelési osztályvezetője.