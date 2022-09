2011-ben pályáztak először: akkor elkészültek a tervek és építési engedéllyel is rendelkeztek, ám a pályázaton nem sikerült nyerniük.

Régi terv teljesül

A Kisalföldben korábban már többször írtunk arról, hogy régi álma Máriakálnoknak egy, a falut Halászival összekötő kerékpárút. Sokan bicikliznek ki Mosonmagyaróvárról is, hogy az EuroVelón keresztül csatlakozzanak a szigetközi bicikliúthoz. A biztonságos kerékpáros közlekedéshez éppen a Máriakálnok–Halászi közötti szakasz hiányzott.

Ingyen adtak át területeket

– 2011-ben pályáztunk először: akkor elkészültek a tervek és építési engedéllyel is rendelkeztünk, ám a pályázaton nem sikerült nyernünk. A képviselő-testület azonban nem vette le napirendről a témát, meghosszabbíttattuk az építési engedélyt kétszer, két évre, viszont az mostanára lejárt. 2011-ben már egyeztettünk a kerékpárút tervezett nyomvonala által érintett területek tulajdonosaival, akik ingyen átadták a szakaszokat erre a célra – kezdi beszélgetésünket dr. Tóásóné Gáspár Emma.

Mint mondja, nagy örömmel olvasták a Pénzügyminisztériumból kapott levelet, miszerint 259,5 millió forintot nyertek a Halászi és a Máriakálnok közötti kerékpárút megépítésére a TOP Plusz program keretében. A faluvezető szerint több helybeli dolgozik a halászi üzemekben, ugyanakkor a kerékpáros turizmus miatt is fontos a rég várt fejlesztés. Most újraindul a tervezés, ugyanis az előzetes tervhez képest változtak a paraméterek, így szélesebb kerékpárutat kell építeni. Jelentősen emeli a költségeket, hogy az úton egy hidat is szükséges megépíteni. A projekt szerint 2025 végére kellene elkészülnie a beruházásnak, ám a polgármester reményei szerint azon már 2024-ben kerékpározhatunk.

Fűtéskorszerűsítés az iskolaépületben

Még egy másik örömhírről is beszámolt a máriakálnoki elöljáró: szintén a TOP Plusz programban 170 millió forintos támogatást nyertek az egykori alsó tagozatos iskola épületének felújítására: a tető- és ablakcsere mellett fűtés-korszerűsítés is várható, és a belső tér is megszépül. A közbeszerzés lefolytatása után ezzel jövőre szeretnének végezni.

– A rezsiköltségek emelkedésére való tekintettel mi is áttekintettük a működésünket: a hivatalban várhatóan gázt nem fogyasztunk, az áramra viszont 2024 decemberéig szóló szerződésünk van. Ugyanakkor igyekszünk racionalizálni a hivatali ügyfélfogadást úgy, hogy az ügyfelek érdekei se sérüljenek – tette hozzá még a polgármester.