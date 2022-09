Győri motorosok segítettek a napokban a Hétszínvirág Egyesület sérült fiataljainak. Az Arrabona Eagles M.C Hungary -Győr és környéke Motorosok Baráti Köre Közhasznú Egyesület- tagjai ezúttal egyenpólókkal ajándékozták meg a Rábaszentmihályon családi napot tartó szervezetet. Hauk Jánosné, a Hétszínvirág elnökhelyettese a Kisalföldnek elmondta: a különböző rendezvényeken, kirándulásokon hordják majd a pólókat, ezzel is jelezve, hogy összetartoznak.

Az egyesület halmozottan sérült gyerekeknek és családjaiknak próbál segíteni, színesebbé és könnyebbé tenni a mindennapokat. "A családban neveljük a gyerekeinket, mert úgy gondoljuk, a szeretet ad elég erőt és motivációt, hogy ezt a feladatot megoldjuk. Igyekszünk tartalmas programokat szervezni, ahol a szülők is kikapcsolódhatnak és a gyerekek is jól érzik magukat. A rábaszentmihályi pihenőhely tulajdonosa látott vendégül bennünket legutóbb. Megbeszéltük gondjainkat, örömeinket, így tudunk segíteni a másiknak. Szerencsére sokan állnak mellénk, akik támogatják a működésünket, ahogy most az Arrabona motoros klub tagjai is, akiknek nagyon köszönjük innen is"-fogalmazott Hauk Jánosné.

A győri motorosok és a sérült fiatalok régóta ismerik egymást és mindig örülnek a találkozásnak. Főleg, hogy Mujzer Béla és barátai soha nem érkeznek üres kézzel a gyerekekhez. Most is meghallották, hogy egyenruhára lenne szükségük, így, mivel módjukban állt, segítettek.

- Mindkettőnknek öröm az ajándékozás, hiszen a pólók jól jönnek a fiataloknak és szüleiknek, nekünk pedig az ad örömet, hogy látjuk a boldogságukat. Minden évben rendezünk egy komoly fesztivált, ez a nemzetközi győrújbaráti motoros találkozó, aminek bevételét a különböző támogatásokra fordítjuk. Egyre többen csatlakoznak a motoros csoportokhoz és számukra természetes a jótékonykodás-tette hozzá Mujzer Béla, a motoros egyesület képviselője. Ők segítettek nemrégen egy bodonhelyi fiatalembernek is, akinek villanybojlerre volt szüksége.

- Jól eső érzés, hogy sokan tartanak érdemesnek bennünket a támogatásra. Mi, sérült gyerekeket nevelő szülők huszonnégy órás szolgálatban ápoljuk őket. Nagyon örülünk minden segítségnek, amit kapunk, hiszen ezzel anyagi terhet is levesznek a vállunkról. Próbálunk pályázati támogatásokat is szerezni, például egy gumigyár évente három rászoruló családunk autójához biztosít gumigarnitúrát. Óriási segítség ez is. Közös nyaralásainkat az Első Győri Lions Club támogatja. Sok energiát kapunk az ilyen kezdeményezésektől. És, persze a gyerekek is sok erőt adnak, hiszen az a szeretet, ami a családokban van gyógyír mindannyiunknak-jegyezte meg Hauk Jánosné.