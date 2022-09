Még fel sem ocsúdtunk a világjárványból és annak következményeiből, amikor a háború mellett egy még bizonytalanabb helyzetben találtuk magunkat. Nem volt igazán felszabadulás, már jött a gazdasági válság. Novics Bernadett, a 27 települést összefogó Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének tájékoztatása szerint már sok, a létbizonytalanság miatt aggódó család keresi fel őket.

– Most különösen fontos a higgadtság, a türelem, az átgondolt megoldások, pánikkeltés nélkül. A rezsiköltségek emelkednek, mi az adósságkezelésben tudunk segítséget nyújtani. Kiadási-bevételi mérleget készítünk a családoknak, megbeszéljük, mi az, amiről le lehet mondani. Sajnos sokan struccpolitikát folytatnak, van, aki pozitívan áll hozzá, van, aki nem törődik vele. Akik hozzánk fordulnak, őket tanácsadással segítjük, tájékoztatjuk az önkormányzatoknál kapható támogatásokról – avatott be az intézményvezető, aki szerint a legfontosabb, hogy azoktól a gyermekektől, akik most a Covid, a háború és gazdasági válság idején nevelkednek, se vegyék el a gyermekkorukat. Hogy nyugalomban, biztonságban élhessenek.

Novics Bernadett a Segítő kezek néhány játékát mutatja, melyeket a Dr. Sattler János Alapítvány támogatásával alkottak a központ szakemberei.



– Illúzió lenne azt gondolni, hogy minden sebet be tudunk gyógyítani, de igyekszünk, hogy a családok ne csússzanak még lejjebb. Fontos a prevenció, az alternatív megoldások keresése. Pszichológus, családterapeuta és szociális szakemberek nyújtanak segítséget a hozzánk fordulók számára – fűzte hozzá Novics Bernadett.

Családi napot is szerveztek az iskolakezdés előtt. A korábban hagyományos program sajnos a járvány miatt elmaradt eddig, de most egy feledhetetlen, élményekkel teli délutánt tölthettek a központban a gyermekek és szüleik.

– Élménydús programmal szerettük volna zárni a nyarat: óriásbuborék-show, bűvészmutatványok mellett kézműves-foglalkozások szórakoztatták a vendégeinket. A Dr. Sattler János Alapítvány által támogatott, saját fejlesztésű Segítő kezek játékaink is most debütáltak, mellyel játékos formában nyújtunk információkat. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület újrónafői tanodájával közösen szervezett programon, melyet a Rotary Club Mosonmagyaróvár is támogatott, sok finomsággal és ajándékokkal is készültünk. Fontos célunk az is, hogy a központ munkáját is bemutassuk az érdeklődőknek, hogy mikor fordulhatnak hozzánk, miben tudunk segíteni – tette hozzá a szakember.