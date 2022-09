A Regionális Vérellátó Központ szinte az év minden napjára szervez kitelepüléses véradást, emellett Győrben a Magyar utcai épületben a hét minden munkanapján lehet vért adni nyitvatartási időben. Az ütemezett akciók mellett most szombaton 10-től 17 óráig Retro Véradásra is várják a résztvevőket.

– Már hagyománynak számít, hogy szeptember első szombatján sörrel és virslivel várjuk a véradókat Győrben, a Magyar utcában. A járvány miatt a virslit most snack kolbász váltja fel, de reméljük, ez nem tántorít el senkit – mondta el dr. Molnár Katalin regionális igazgató főorvos. Az esemény minden évben nagyon népszerű, idén is körülbelül 200 véradót várnak.

A Győri Regionális Vérellátó Központban az első félévben közel 11 ezren jelentkeztek véradásra, régiós szinten pedig már több, mint 26 ezren. A győri régióhoz tartozik még a soproni, a szombathelyi, a zalaegerszegi Területi Vérellátó valamint a keszthelyi Transzfúziós Osztály is.

Bizonyos vérkészítmények csak pár napig tárolhatók, ezért fontos a rendszeres véradás. A képen: dr. Molnár Katalin és Tóthné Réffi Lívia. Fotó: Huszár Gábor



– Nyáron mindig kevesebb a véradó, de júniusban és júliusban is több mint 1600 véradás volt a győri regionális központban, ami meghaladta az előzetes terveket – emelte ki dr. Molnár Katalin, aki azt is hozzátette, hogy a régió az országos átlaghoz képest is jól teljesít.

– Itt Győr-Moson-Sopron megyében is kiemelkedő a véradók száma, mind a városok, mind pedig a kisebb települések tekintetében.

Egy véradó három életet menthet meg. Fotó: Huszár Gábor



A főorvost arról is kérdeztük, hogy a levétel után mi történik a vérrel.

– Huszonnégy órán belül feldolgozzuk, azaz szétválasztjuk alkotóelemeire. Vörösvérsejt-, vérlemezke- koncentrátum és friss fagyasztott plazma (FFP) készül belőle, amelyek más-más beteghez kerülnek. Innét a szlogen, miszerint egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük.

A három komponensből a plazma a legjobban tárolható, lefagyasztva mínusz 20 Celsius fok alatt tárolva, akár két évig is felhasználható. A vörösvérsejt koncentrátum, amelyre a legnagyobb a szükség, már csak 35 napig áll el +2 - +6 Celsius fokon. A vérlemezkék viszont még ennél is kevesebb időt bírnak ki, szobahőmérsékleten kell őket tárolni, és így is csak 5 napig használhatók fel. Ezért is fontos, hogy mindig legyenek véradók! A Győri Regionális Vérellátó Központban minimum 200-300 egység vörösvérsejt koncentrátum van készleten, és gyakran küldenek a budapesti központi diszpécser szolgálatnak is, mivel Budapesten, a kórházak számából adódóan, még több vérre van szükség.