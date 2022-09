-103 az óvodással, és egy híján 800 az általános és középiskolással kezdődött az év – tudtuk meg Biró Péter igazgatótól, aki érdekességként elmondta, hogy idén négy ötödik osztályt indítottak, amire nem volt példa korábban. Az elmúlt időszakban fejlesztések is zajlottak, bővült, és ezzel együtt megújult egy terem, két nyelvi labor új bútorokat kapott, valamint kialakítottak egy fejlesztőszobát.

Időközben regisztrált tehetségpont lett a Páli Szent Vince Iskolaközpont. A programról bővebben Schiffer Gyula tanár beszélt lapunknak, akitől megtudtuk, hogy e címhez sok kritériumnak kell megfelelni, többek között a résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vettek részt:

- Tehetségpont az az intézmény lehet, ahol van tehetségfejlesztés, tanácsadás, tehetségazonosítás. Utóbbit már jó ideje az ötödik évfolyamtól kezdődően, valamint négy éve a gimnáziumban is elvégezzük – kezdte a mestertanár, aki kiemelte, a cél, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak, valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Különböző területeket jelöltek meg, ilyen többek között az idegennyelv, természettudomány, logikai matematika, s ezen területeken összpontosítanak a talentumok fejlesztésére, akár külön órák, szakkörök, fakultáció, versenyek tekintetében. Ez mind tanórán kívüli elfoglaltság, a jó cél érdekében. Schiffer Gyula végül elmondta: -A külső kapcsolatok építése is fontos, ilyen a tehetséghálózatokkal való együttműködés. A lényeg, hogy mindezzel is segítsük az intézményt, a tanulókat. Idővel szeretnénk továbblépni, és akkreditált tehetségponttá válni.