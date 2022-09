Európa vidéki térségeinek van egy nagy közös problémája: a fiatalok elvándorlása. Az uniós támogatással megvalósult EFYRA-projekt arra vállalkozott, hogy feltárja ennek okait - ez volt a feladat könnyebb része -, és javaslatokat tesz a fiatalok elvándorlásának megállítására, a folyamat visszafordítására. A munkában hét ország tíz régiójának egy-egy települése vett részt: Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Észtország, Szerbia, Észak-Macedónia mellett Magyarország. Hazánkat Sopronkövesd képviselte, s a két éven át tartó munka során kiderült, nagyon jól. Ugyan a pandémia miatt több eszmecsere csak az online térben valósulhatott meg, a Győr-Moson-Sopron megyei település így is a programsorozat egyik legaktívabb résztvevője volt. Ráadásul bevonták felvidéki testvértelepülésüket, Alsóbodokot is, így még szélesebbre nyitották az együttműködést. A program horvátországi zárókonferenciáján is az összetartást mutatta meg a sopronikövesdi küldöttség, aminek fiatal tagjai a magyar zenei kultúrából is ízelítőt adtak. Számukra pláne nem jelentett akadályt a barátkozás, a közös hang megtalálása, az európai kapcsolatok kialakítása.

Számunkra büszkeség, hogy egy ilyen színvonalas és valós problémára megoldást kereső programban részt vehettünk és valóban igyekeztünk is bemutatni jó példáinkat. Ilyen többek között, hogy kedvezényes áron adtunk építési telkeket fiatal pároknak, ide sorolható a bölcsőde és az Egészségház építése, a születések támogatása, az óvoda és az iskola bővítése, az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a minőségi kultúra megteremtése falunkban. Külön öröm, hogy a záró konferencián is kiemeltek bennünket, többek között önkormányzati képviselőnk, Deák Máté online előadását

- mondta Fülöp Zoltán polgármester a program zárása kapcsán.

A projekt zárókonferenciáján összefoglalták a megoldási javaslatokat, amiket egyébként egy tanulmány formájában a projektpartnerek nemzeti kormányai, az európai parlamenti képviselők és az EU szakbizottságai is megkapnak.

A probléma egyértelmű, a megoldása viszont hosszú és összetett munka eredménye lehet - állapították meg a résztvevők. A konkrét megoldási javaslatok között minden résztvevő első helyen említette a vidéki munkahelyek és az infrastruktúra fontosságát, a színvonalas gyermekintézmények szükségességét. Felmerült utóbbiak ingyenessége a fiatalok családok számára, és többen javasolták a vidéken dolgozó pedagósok fizetésének emelését. A fiatalok adókedvezménye vagy adómentessége ugyancsak közmegegyezéses javaslatok. (Magyarországon ezek nem a helyhatóságok jogkörébe tartoznak, de talán meghallják a döntéshozók a javaslatot.) A programban résztvevők a polgárok, az egyenlőség, a jogok és az értékek szavakkal alkottak betűszót és programot - ez a CERV -, mert szerintük ezt a négy fogalmat kell elsősorban szem előtt tartani.

Hogy az unió mennyire fontosnak tartja a fiatalok helyben tartását, s ezzel a vidék jövőjének biztosítását, az is mutatja, hogy a 2021-27-es pályázati időszakban 1,55 milliárd eurós forrást biztosít a feladatra. Sőt, a cél a megtartásnál is merészebb: jobb és élhetőbb lesz Európa, ha a helyben született fiatalok mellett városi családok is a vidéket választják otthonukul.