A településnek saját háziorvosa van, aki mindennap náluk rendel, emellett Téttel közös gyermekorvosuk és Szerecsennyel közös védőnőjük is van.

A felnőttek korábban is az Arany János utca 27.-be mentek orvosi rendelésre – erre az épületre is ráfért a felújítás –, a gyerekeket pedig egy másik, szintén öreg épületbe kellett vinni.

A településnek saját háziorvosa van, aki mindennap náluk rendel.– A védőnő és a gyermekorvos a Rózsa utcában volt elérhető, az az épület 1988-ban készült el, azóta nem volt felújítva. Többször pályáztunk támogatásra és végül a Magyar Falu Programban sikerült nyernünk, így két lépcsőben felújítottuk az Arany János utcai épületet és egy tető alá kerültek a szolgáltatások az egészségházban – mondta el Nagy Beáta polgármester.

A rendelőben van külön váró a felnőtteknek és a gyerekeknek, utóbbi helyen pelenkázóasztalok is segítik a kismamákat. Az orvos, a gyermekorvos és a védőnő pedig külön-külön szobában látja el a pácienseket. Az épület előtt a dolgozóknak, az udvarban pedig a betegeknek alakítottak ki parkolót. A hátsó kert megszépítését önként vállalta egy gyömörei fiatal, aki kertépítést tanul az egyetemen.

– A Magyar Falu Program keretében 59 millió 984 ezer forinttal tudtuk támogatni a beruházást, ezzel a gyömörei is egyike annak a 16 településnek, ahol az utóbbi években felújíthatták a rendelőt és orvosi eszközöket is vásárolhattak a helyiek ellátására – mondta el Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője. – Vállalt feladatom, hogy a választókerületemben fejlődjön a lakók egészségügyi alapellátása. Hamarosan Győrben is átadjuk a megújult szabadhegyi rendelőt.