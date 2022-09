– Ferenc pápa egy empatikus, kedves személyiség, akinek közelsége megerősíti az embert, a vele való találkozás feltölt – Fazakas Zoltán Márton premontrei apát jellemezi így az egyházfőt. A Szentatya a rend alapításának 900. évfordulója alkalmából fogadta a szerzetesek elöljáróit szerte a világból. Márton apát is részt vett a magánkihallgatáson.

Rómában tartott elöljáró-találkozót a napokban a premontrei rend, amelyre a világ minden részéből érkeztek rendi vezetők. A szerzeteseket Ferenc pápa is fogadta. Ott volt a találkozón Fazakas Zoltán Márton csornai apát, és beszámolt érzéseiről és élményeiről, amelyeket az egyházfő közelében szerzett. Márton apát a csornai prépostságba is meghívta Ferenc pápát. – Mosolygott, persze, a meghívásomra. Természetesen, ha Csornára nem is jön el, nagy örömmel várjuk látogatását Magyarországra – je­­gyezte meg.

– Az elöljáró-találkozó során vehettünk részt egy magánkihallgatáson Ferenc pápánál, a Kelemen Teremben. Nagyon közvetlen hangvételű, kellemes, ugyanakkor lélekemelő találkozás volt – osztotta meg tapasztalatait a Kisalfölddel Fazakas Zoltán Márton. – Ez volt a negyedik alkalom, hogy beszélhettem a Szentatyával. Most ugyan csak rövid ideig tudtunk szót váltani, de nagyon jólesett, hogy magyarul, „Isten hozott!” köszöntéssel fogadott. Én elmondtam neki, hogy szeretettel várjuk Magyarországra, és kértem, jöjjön el Csornára is, az apátságunkba. Mosolygott egy jót, hisz ez egyfajta jelképes meghívás. Volt egy közös meghallgatás is, amikor Ferenc pápa az összegyűlt premontrei szerzeteseknek mondott köszöntőt. Tulajdonképpen rendünk alapításának kilencszázadik évfordulója adott okot a mostani összejövetelre, és a pápa is e köré fűzte gondolatait. Nagyon tetszett nekem, hogy sokszor eltért az előre megírt szövegtől, olyankor ölébe engedte a papírt és anélkül beszélt.

A premontrei rend alapításának 900. évfordulóját ünnepli, e jeles alkalomból fogadta az elöljárókat Ferenc pápa. Fotó: Vatican News



Az egyházfő elismerő szavakkal köszöntötte a rend tagjait, és felhívta a figyelmet az olyan rendek jelentőségére, mint a premontrei.

– Azt fejtegette a Szentatya, hogy az apátságok szerte a világban szorosan kapcsolódnak a régiójukhoz. Úgy fogalmazott, hogy a közösségeink világítótornyokként állnak. Kiemelte, hogy az Eucharisztia mindig fontos volt rendünk életében, és arra kérte a premontrei szerzeteseket, váljunk azzá, amit ünnepelünk és amit befogadunk: „Krisztus testévé és benne a szeretetközösség tűzhelyévé, amelynél sokan felmelegedhetnek”. Nagyon figyelemreméltó beszéd volt – jegyezte meg Márton apát.

A csornai elöljáró hozzátette: Ferenc pápán egy kissé látszott a fáradtság, de a megszokott szellemi frissességgel köszöntötte a rendtársakat.

– Jellemző rá, korábban is megállapítottam, hogy nagyon kedves, empatikus személyiség, és nagy türelemmel viseli testi megpróbáltatásait. A pápával való találkozáskor az ember egy természetes szorongást általában azért érez. Nála ilyen nincs, inkább megerősítő a jelenléte, a közelsége feltölt. Mondanivalója pedig különösen jólesett, hiszen kiemelte, hogy mennyire fontos az a szolgálat, amit végzünk szerte a világban. Kellő kitartásra biztatott bennünket még olyankor is, ha esetleg nem látjuk értelmét a küzdésnek – fogalmazott Márton apát.

A római megbeszélésen a premontrei elöljárók értékelték a 900 éves jubileumi rendezvényeket. Márton apát szerint elismerően fogadták a magyar beszámolót, hiszen a legaktívabb tevékenységet fejtették ki az elmúlt két évben minden nehézség, például a vírushelyzet ellenére is. – Megújultak iskoláink, építkeztünk apátságainkban, megtartottuk rendezvényeinket. Hiszen, ha csak Csornára gondolunk is, látjuk, mennyi változás történt. Ezekről külföldi rendtársaink is tudnak, és tisztelik az elvégzett munkát – fejtette ki Márton apát.