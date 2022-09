A hétfői békés demonstrációt követően kedden késő délután lakossági fórumot tartottak Győrszentivánon a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban. Az eseményen részt vett a Megyei Kormányhivatal részéről dr. Kálmán János igazgató, Németh Edina állami főépítész, valamint dr. Buday Zsolt, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője, emellett dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő, valamint Győr város jegyzője, Nagyné dr. László Edit is. A helyiek és az érdeklődők is szép számmal néztek végig a csarnokon, közel ötszázan érkeztek a nyilvános fórumra.

Az eseménykezdetén Kun Zoltán a Védett Területek Világbizottságának (WCPA) természetvédelmi szakértője, aki egyben helyi lakos is, tartott előadást az Ipari Park bővítésének környezeti hatásairól, arról mit is jelent a Gipz besorolás, és hogy miért pont itt, Győrszentivánnál van szükség a fejlesztésre. Ezt követően Kovács Györgyi Beáta helyi háziorvos beszélt a helyiek egészségügyi állapotáról. Előadásában hangsúlyozta: a környezet tisztasága, és szennyezettsége is fontos tényező az egészség szempontjából. Az Ipari Park bővítése aggodalomra adhat okot. A tudomány kullog a valóság után, és el sem tudjuk képzelni milyen káros hatásokkal találkozhatunk a környezetünkben. A döntéshozók jól gondolják meg mi lesz, mert a jövőnk a tét.

Ezt követően dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő szólt a jelenlévőkhöz, és egy egészségügyi hatástanulmányról beszélt, mire a fórum résztvevői kifütyülték. Kisebb szünet után folytatta beszédét, és részletezte a tanulmányt. Néhány perc után azonban a helyiek nemtetszését követően továbbadták a szót dr. Petrovicz Éva helyi gyermekorvosnak. Ő megerősítette Kovács Györgyi Beáta szavait.