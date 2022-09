Amint azt Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, a térségi tanács elnöke kiemelte, a költségvetési határozat módosítására vonatkozó javaslat a jövőről szól, ami nem tűnik túl rózsásnak. Az intézmények többletforrásigénye megnövekedett. A társulás fenntartása alatt lévő szociális intézményeknél is felmérték mind a rezsi-, mind az egyéb dologi kiadások alakulását, főként a földgázszolgáltatás, valamint az élelmiszer és étkeztetés miatti költségek növekedését.

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény fogyasztási helyei közül a Soproni úti telephely a nagy gázfogyasztók közé tartozik. Ahogy az a rendkívüli mosonmagyaróvári képviselő-testületi ülésen is elhangzott, az erre és további három helyre vonatkozó szerződés október elsején lejár, tehát csak addig érvényes a nettó 95 forintos ár a gáz köbméteréért. A polgármester itt is elmondta, hogy két érvénytelen közbeszerzésen vannak túl, elutasítva a 710 forintos és az 1610 forintos árakat. A mosonmagyaróvári képviselők döntése nyomán új eljárást indítanak, egy floating árrendszeren alapuló, egy évre indexált képletes ár meghatározásával, havi átlagok alapján változó összeggel. Árvay István szerint csaknem hatvanmillió forintos többletköltségre számítanak. Az energiaköltségek mellett a közétkeztetésnél is emelkedés várható.

A többletköltségek pótlására két opció közül választhattak a települések. Végül amellett döntöttek, hogy a szolidaritási alaphoz a hozzájárulást, a kórházi eszközök beszerzésére kapott támogatást, az ötmillió forintos általános tartalékot, a 3,3 millió forintos állami támogatást átcsoportosítják, és lakosonként 443 forinttal egészítik ki.

A társulási elnök hangsúlyozta, az intézményvezetőkkel megtakarítási tervet dolgoztak ki, meggyorsítják a nyílászáró- és radiátorcseréket. Juhász József hédervári polgármester javasolta, hogy összefogva kérjenek áfamentességet az energiaköltségekre az önkormányzatok.

– Nem tartunk ott, hogy szolgáltatásokat kellene megszüntetnünk, azonban valamennyi fogyasztói helyet figyeljük – húzta alá Árvay István, aki kitért a vízszolgáltatásra és a szemétszállítás átalakítására. Mint hangsúlyozta, a térségi vízszolgáltatás marad jövőre is önkormányzati, egyelőre nem tervezik, hogy az állami vízi közműhöz csatlakozzanak. A hulladékszállítási koncessziót a Mol nyerte el.