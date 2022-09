Most néhány örömteli órát szereztek nekik. Az intézményben bemutatták a karitász tevékenységét, majd versekkel, történetekkel, dalokkal szórakoztatták a közönséget. Winkler Zsolt plébános is velük volt, aki az idős- és fiatalkor szépségeiről, nehézségeiről és áldásáról beszélt. Ezt követően barkácsolásra invitálták az időseket és közösen őszi ajtódíszeket készítettek. Az együtt töltött órákat a Bogyoszlói Férfi Dalkör fellépése színesítette, amely hagyományőrző katonadalokat adott elő. A Jézus Szíve karitászcsoport rendszeresen szervez támogató akciókat, gyűjtéseket, az adományokból nehéz sorsú csornaiak, illetve környékbeliek részesülnek. Különböző programokat is tartanak, nyáron elsősorban a gyerekeket várták rendezvényeikre.