Ilyen a nemzetiségi hovatartozás, az egészségügyi állapot és a vallás kérdése. Hogy miért érdemes mégis ikszelnünk és kitöltenünk ezeket a rubrikákat is, erről kérdeztük riportalanyainkat.

Jakus László a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke szerint hihetetlenül fontos, hogy minél többen megválaszolják a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdést. – Nyolcszázezer-egymillió főre tehető Magyarországon a cigányság, a népszámlálási adatok mégis sokkal kevesebbet mutatnak.

Az egyesülettel próbálják meggyőzni őket arról hogy a szóbeszédek alaptalanok, a statisztikák nem nevesíthetőek, ellenben választ adni sokat segít. – Így tudják felmérni – akár területi szinten – hogy a felzárkózás politika és különféle szakmai programok hová koncertáljanak. Ha az adataink torzak, ne csodálkozzon senki ha torzak azok a programok, amik a romák megsegítését célozzák. Minden kezdeményezés a KSH népszámlálás adatain alapszik.

Az informálásban Jakus László a cigány önkormányzatok és civil szervezetek segítségét kéri, az informálásban és bátorításban. – Arra is kérjük őket, hogy azoknak a romáknak, akiknek nincs biztosítsanak helyet, eszközt és internet hozzáférést, hogy ki tudják tölteni a kérdőívet. Ebben a formában bátrabban vállalják a nemzeti hovatartozásukat.

Az online kitöltésre nyereményjátékkal is szeretne buzdítani a KSH, a kitöltők között napi 5 darab százezer forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki.

Márkus Mihály, a református egyházmegye esperese szerint minden felekezetnek érdeke látni azt, hogy kik számítanak rá ás kikkel számolhat. – Fontosnak tartom, hogy a hozzánk tartozóknak a lélekszámát közelítőbben megtudjuk. Ez persze csak számadat, de mögötte testvéreink állnak. A számok feljogosíthatnak minket arra, hogy egy-egy területen elkezdjük keresni őket és közösséget építsünk. A tengeren bólyát tesznek oda, ahol valamilyen kincset találtak meg. Nekünk ilyen jelzés lehet a népszámlálás, hogy hol a kincs, kiket kellene megtalálnunk.

Egyházvezetőként látja, hogy az utolsó népszámlálás óta hihetetlen mértékű belső migráció történt az országban, amire az egyház is szeretne reagálni. – A csornai járásban például nincsen református templom. Ha valaki templomba, istentiszteletre szeretne menni, Sopronban vagy Győrben talál legközelebb. Ha kiderülne, hogy van a városban ezer magát reformátusnak valló, akkor ott indokolt erősebb jelenléttel hívogatnunk és keresnünk őket, biztosítani a hitoktatást, vagy akár templomot, közösségi teret építeni.

Természetesen a népszámlálás nem alkalmas arra, hogy az elköteleződés mértékéről is képet adjon, nem kérdez a templom látogatás gyakoriságáról, egyházadó fizetéséről, vagy keresztelésről, de így is értékes szociológiai információkhoz juttathatja az egyházakat. Ahogy korábbi interjúnkban Dr. Veres András megyéspüpök is kifejtette, hitvallási lehetőség a népszámlálás.

– 20 éve tevékenykedem mozgássérültek kapcsán – mondja Pécsi Gertrúd, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék munkatársa az Apáczai Karon. – Ha jeleztem egy problémát, például hogy egy közintézményben nincs lift, az első kérdés az hogy azt hányan használnák. Ha rajtam kívül alig, akkor nem mozgósítanak pénzt erre.

Azt mondja a legtöbb pályázat és támogatás útja is úgy indul, hogy felmérik az érintettek számát. – Senki nem szereti felvállalni a gyengeségét ezért arról se szívesen nyilatkoznak ha bármilyen egészségi problémával, vagy fogyatékossággal él. Van ami látszik egyből látszik egy állásinterjún, de van, amiről az illető dönt, hogy félvállalja-e, vagy nem. Más segítséget igényel egy mozgászservi probléma, mint egy cukorbetegség, vagy egy agyvérzés utáni állapot.

Az akadálymentesítés területén számolhatnak a mozgássérültek erősítésként a babakocsis kismamákra, de ennél sokkal szélesebb körű segítséget és támogatást igényel a társadalomnak ez a rétege. – Egy kismama csak egy-másfél évig érintett, és ha nagyon muszáj összecsukja, felveszi a babakocsit. Mi ezt nem tehetjük meg. Nagyon nem rendelkezünk adatokkal arról hogy a különböző fogyatékossággal élő típusok közül mennyien is vannak. Azt gondolom, hogy a népszámláláskor fontos nyilatkoznunk arról ha fogyatékossággal élők vagyunk vagy egészségkárosodásunk van. Így tudnak szociálpolitikai területen különböző ellátásokról gondoskodni, elkülöníteni azt a költségvetésben, így tudnak gyógyászati segédeszközök területén is számolni, azzal, hogy mire van szükség.

A jövőt azonban nem csak a válaszadásainkkal formálhatjuk. Több településen továbbra is várják számláló biztosok jelentkezését az önkormányzatok.