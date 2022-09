A rendezvényen az építők és a kivitelezők kétkezi munkája előtt tisztelegtek. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő arról is beszámolt, hogy a beruházás hamarosan célegyenesbe ér, elkezdődnek az épületek belső munkálatai, amin már több mint négyszázan fognak dolgozni. A csúszdapark mellett két fedett medence, 300 férőhelyes parkolólemez és szaunakert is épül, valamint a bővítésen túl a Rába Quelle épületének gépészeti egységeit is felújítják.

- A legnagyobb kihívás az épületek megfizethető energiaellátása. A Győri Vízi Élménypark esetében is fontos szempont volt, ezért a hőellátást a közelben található három termálkút fogja biztosítani. Az új fürdő medencefűtését, épületfűtését és melegvízellátását a hőszivattyúk és hőcserélő beiktatásával a termálkutak adják majd. a három termálkút összesen 140 köbméter/ óra 63 celsius fokos termálvizet biztosít. A hűtési vizet pedig két termelőkút adja, amelyeket a szigetcsúcson alakítanak ki és nagyságrendileg 160 köbméter/óra vízhozammal rendelkeznek - fejtette ki Simon Róbert Balázs.

A koszorú felhelyezése előtt Fürjes Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, dr. Dézsi Csaba András polgármester, Szeles Szabolcs, alpolgármester és a városrész önkormányzati képviselője, Simon Róbert Balázs és Kara Ákos, országgyűlési képviselők szalagozták fel a "bokrétát".