A baleset nem sokkal 6 óra 30 óra előtt történt az L205-ös úton, a magyar határ közelében. A rendőrségi tájékoztatás szerint a katonai járőrök egy gyanús járműre lettek figyelmesek, amit meg akarták állítani. A sofőr ezután gyorsított, és egy kanyarban letért az útról. A jármű, amelyben a sofőr és 15 indiai, pakisztáni és afganisztáni férfi volt, fának csapódott. A katonák elsősegélyt nyújtottak.

A sérülteket több kórházba szállították, helyszínre három mentőhelikoptert is riasztottak. A balesetben a sofőr és az utasok is megsérültek, ketten súlyosan - számolt be az esetről a vaol.hu.

Az 1979-ben született sofőrt letartóztatták és kihallgatták Az előzetes letartóztatásról az ügyészség dönt.

A román sofőr elkerülte, hogy megállítsák a szövetségi hadsereg járőrei, és túl nagy sebességgel hajtott Mosonbánfalva (Apetlon) felé – mondta Helmut Marban rendőrségi szóvivő.

Az ausztriai közszolgálati média a tudósításában megjegyezte: az elmúlt hetekben több hasonló baleset is történt. A napokban pedig két üldözés volt, a sofőröket letartóztatták. Augusztus közepén hárman meghaltak a köpcsényi (Kittsee) határátkelőhely közelében történt tragédiában.

A Belügyminisztérium a tájékoztatása szerint Ausztriában az év eleje óta 391 embercsempészt fogtak el, míg a tavalyi év hasonló időszakában körülbelül 250-et.

- Az embercsempészek és az illegális migráció elleni határozott fellépés az emberi életek védelmét jelenti. Következetesen folytatjuk az embertelen csempészet elleni küzdelmet – mondta Gerhard Karner (ÖVP) belügyminiszter.

- A mostani incidens azt mutatja, hogy mennyire gátlástalan és embertelen a határaink illegális átlépése – tette hozzá Tanner Klaudia (ÖVP) védelmi miniszter.