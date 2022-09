Kovács Attila polgármester a Kisalföldnek elmondta, hogy mintegy 420 méternyi szakaszon elkészült a Széchenyi utcai járda térköves burkolata, melynek anyagköltségére 5 millió forintot nyertek, a kivitelezést társadalmi munkában, összefogással végezték. – Megújult a Táncsics és a Szabadság utcai útburkolat, ezekre összesen közel 40 millió forintot nyertünk. Előbbi teljes hosszában, a Szabadság utcának pedig egy szakasza készült el – emelte ki a polgármester.

– Szalai-Véghelyi Beáta vezeti a két éve alakult Rábatamási Lövész Egyesületet, nagy népszerűségnek örvend, több mint 30 taggal működik. A fentiekhez hasonlóan az egyesület is a Magyar Falu Program pályázatán nyert forrást, amiből kerítés épült, és felújítottuk a lődombot. A beruházások átadóját összekapcsoltuk az iskola és a Rábatamási Nők Egylete által szervezett, remek hangulatú családi nappal, melyen részt vett Gyopáros Alpár kormánybiztos, ország- gyűlési képviselő is. A diákok fellépése pedig csak fokozta a hangulatot. A napot a harmadik alkalommal megrendezett szabadtéri mozival zártuk, több mint száz néző érdeklődése mellett a Made in Hungária című filmet néztük meg – mondta végezetül Kovács Attila.