Bár az elmúlt évek során a Covid-19 pandémia, valamint az idén februárban kirobbant orosz-ukrán háború elterelte figyelmünket a nemzetközi migrációs nyomásról, azonban továbbra is milliók kelnek útra évente, akik jelentős része Európa felé veszi az irányt. A szakértők elmondták, hogy a fő kibocsátó térségek továbbra is a közel-keleti régió, valamint a Száhel-övezet, de „becsatlakozott” Egyiptom, Tunézia és 2021 augusztusa óta Afganisztán is.

A migrációs folyosók között továbbra is dominál a nyugat-balkáni tranzitútvonal, amely több „forrásból” táplálkozva Görögország irányából zúdítja rá Közép-Európára a menekülők százezreit. Ezen az útvonalon is az embercsempészek törvénytelen módszerei és „gyűjtőakciói” teszik lehetővé, hogy a menekültek mindenüket odaadva eljussanak Magyarország és Horvátország déli határaihoz, hogy bebocsátásukat kérjék az Európai Unióba. E folyamat eredménye, hogy Szerbia Vajdaság tartományában több százezer menekült torlódott fel a bebocsátásra várva, akik semmilyen tartózkodási és letelepedési engedéllyel nem rendelkeznek.

E vajdasági városokban (Szabadka, Újvidék, Kikinda) a helyzet odáig fokozódott, hogy a helyi hatóságok és a migrációs csoportok között egyre gyakoribbak az összecsapások és egyre intenzívebb a helyi lakosságra nehezedő nyomás. Az illegális embercsempészek mellett e folyamat fő okozói az ambivalens európai migrációs politika, az Európai Unióban érvényesülő eltérő álláspontok és érdekek.