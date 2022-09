Szombaton délután a Kazinczy Gimnázium elől indultak a győri és az egész országból érkező fiatalok. A mintegy 9-10 kilométeres út megtétele után a zarándokok az abdai Radnóti Miklós Emlékhelyen imával, versekkel tisztelegtek a költő és mártírtársai előtt. Az emlékezés célja: felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a második világháború borzalmai ne történhessenek meg ismét. Ez most nagyon is aktuális, hiszen a szomszédos országban háború dúl, menekülők ezreit fogadjuk be.

– A világot nem politikusok és a nagy szavak fogják megmenteni, hanem mi, ti, átlagemberek. – hívta fel a fiatalok figyelmét Tóth Péter Lóránt. – Bármit teszel a világban, mindig tedd azt úgy, hogy ne csak a saját, hanem a közösség érdekében is tegyél valamit, javítsd egy picit a világot azzal, ahogy cselekszel – tanácsolta, majd kérésére a jelenlevők közösen elmondták Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét.