– Gyerekkorom óta érdekel a múlt, a helytörténet. Az embert több dolog is motiválhatja: a hit, a tisztelet az ősök iránt, az épített és szellemi örökség megmentése. Talán rám mindegyik igaz – kezdte lapunknak Wagenhoffer Gergely. – Őseim által több település sorsát viselem a szívemen, de az apai felmenőim közül itt nyugszanak a legtöbben, így itt vagyok a leginkább otthon.

– Ismerek minden családot a péterdi múltból, s ismeretlen sír sincsen számomra a temetőben – mondta érdeklődésünkre Wagenhoffer Gergely. – Nekem mindegyik felújítás nagy élmény. Bizonyos évtizedekre jellemző a sírkő anyaga, díszítése, a legrégebbiek szív alakúak Bakonypéterden is.

Az estéit szánja a sírkövekre

Elsőként az interneten nézett utána, hogyan lehet a régi sírokat megtisztítani, felújítani, illetve tanácsot kért profi szakembertől. A gazdátlan, gondozatlan sírokkal kezdett, mert mindenki megérdemli a tisztességes végső nyughelyet. Általában hetente párszor, esténként foglalkozik a sírok rendbehozatalával, egy-egy alkalommal egy-két sírkőre jut idő és energia. Finom csiszolópapír, kefék, szivacs, víz és egy fekete lakkfilc elég látványos eredménnyel jár egy-egy százéves sír esetében.

Fotó: Rákóczy Ádám



Hátravan még vagy másfél száz

– Fontos megemlítenem, hogy sírt nem mozdítok el az eredeti helyéről. Kivételt azok a kövek képeznek, amiket a múltban erkölcstelen emberek törtek ki és dobtak a temetőn kívülre – ezeknek is találunk majd helyet. Eddig húszat „restauráltam”, még hátravan százhúsz-százötven. Ezek – sváb falu lévén – többségében német nyelvű, XVIII. és XIX. század eleji sírkövek. Nem ritka, hogy a sírkő felirata pontatlan, talán azért, mert a család később állíttatta azt. Jó példa erre a legrégebbi is, ahol a férj 1823-ban halt meg, de a fejfán 1824 szerepel. Ez a sír egyébként a tárgyi bizonyítéka is annak, hogy a templomunk újjáépítése idején, 1817–1820 között kerülhetett át a temető a templom mellől a ma ismert helyére. Nyugszanak itt papok, kántortanítók, s híres emberek felmenői is. Itt van például a volt tihanyi apát, Mázy Engelbert szüleinek sírja is – tette hozzá.

Vannak lelkes segítők

Wagenhoffer Gergely hangsúlyozta, hogy szerencsére a péterdi lakosok, elszármazottak, az önkormányzat és az egyházközség is tesz a múlt megmentéséért. Most is többen jelentkeztek, hogy segítenek majd, így talán az álmát nem egyedül viszi majd véghez. Hozzátette végül, hogy kilencvenkilenc pozitív emberre persze mindig jut egy kételkedő, pedig tényleg sokan vannak, akik ezt szabadidejükben, önként, saját pénzüket sem sajnálva csinálják, pusztán azért, mert ezt feladatuknak érzik.