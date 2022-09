Amint azt Árvay István polgármester kiemelte, két év alatt másfél milliárd forintból, amiből közel egymilliárd az állami támogatás, több útszakasz is új burkolatot kapott, illetve új utakat is építettek. Jelen helyszínen a Magyar Közúttal együttműködve, mely az aszfaltot biztosította, mintegy kétszázmilliós beruházással alakították át a csomópontot, járdát építettek. Nagy István agrárminiszter gratulált a tudatos városfejlesztéshez, hogy a gazdaság fejlődését az infrastruktúra is követi.